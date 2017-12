l menu delle feste al One Night in Beijing Fusion & Bar Resturant

Il nuovo ristorante orientale alla Rotonda dei Barbetti in via il Prato

Passare un Natale e un Capodanno diverso festeggiando a One Night in Beijing Fusion Bar & Restaurant, il nuovo ristorante orientale a Firenze situato nella storica Rotonda dei Barbetti in via il Prato. Lo chef Sun Li Wei insieme alla brigata di cucina ha creato per le prossime feste alcuni tipi di menu: per la vigilia e Natale gli ospiti potranno scegliere tra uno orientale e uno che comprende i piatti della tradizione. Un modo per accontentare tutti i tipi di clientela sia italiana che cinese e internazionale. Per Capodanno invece la proposta gastronomica prevede una “fusione” di stili e cucine amalgamando insieme piatti della tradizione orientale e italiana.

Menu di Natale

Per la vigilia e il giorno di Natale la proposta orientale è composta da un cocktail di benvenuto, antipasto di crudo di pesce con scampi, ostriche, vari tipi di sashimi e tartare e, a seguire, una selezione di dim sum. Come primo saranno offerti i famosi noodles, un tipo di pasta orientale molto antica, con astice grigliato. Come secondi saranno serviti il branzino in agrodolce e gli involtini di pesce, ovvero involtini di branzino al vapore ripieni di funghi ago in salsa di soia. Per finire i dolci della casa e un flûte di spumante. Costo, vini esclusi, 85 euro a persona.

Il menu della tradizione, invece, comprende il cocktail di benvenuto, per antipasto una selezione di affettati e un’insalata di finocchi, arance e pinoli. A seguire la bistecca (da un 1,5 a 1.7 kg. per due persone minimo), purè di patate e caponata e, per finire, i dolci della casa con un flûte di spumante. Costo, vini esclusi, 80 euro a persona.

Il ristorante sarà aperto le sere del 24 e del 25 dicembre dalle 18 anche per coloro che vogliono solamente prendere un drink di ispirazione orientale creato dal bartender Fabio Graffi.

Menu di Capodanno

Per festeggiare il nuovo anno One Night in Beijing Fusion Bar & Restaurant propone per iniziare una minestra di ravioli, una selezione di sashimi e pomodorini in agrodolce. A seguire gnocchi di riso saltati con astice. Per secondo pollo saltato con lenticchie e la bistecca con contorno (da un 1,5 a 1.7 kg. per due persone minimo). Per finire i dolci della casa e della tradizione accompagnati da spumante. La serata sarà allietata da musica live. Costo, vini esclusi, 115 euro a persona. Il ristorante sarà aperto il 31 dicembre dalle 20.00 e il 1 gennaio dalle 19 alle 23 anche per poter prendere un drink al bar.