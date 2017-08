Il monastero di Vallombrosa in Languedoc

In una collezione di scorci di Louis Gauffier (1762-1801) raccolti al musée Fabre di Montpellier

E' una vera sorpresa per il visitatore toscano scoprire quasi una intera sala del musée Fabre di Montpellier, una delle maggiori pinacoteche di Francia, dedicata al monastero di Vallombrosa. Il merito è dello stesso fondatore François-Xavier Fabre, che tra il nel 1825 e 1837 aveva provveduto all'acquisizione di una serie di dipinti realizzati dal pittore neoclassico francese Louis Gauffier proprio in Italia.

Nato a Rochefort, la patria dell'omonimo formaggio blu, nel 1762, Gauffier aveva vinto il "Prix de Rome" a 22 anni, cosa che gli consentì di frequentare l'Accademia di Francia a Villa Medici in Roma. Come molti suoi colleghi, considerava il viaggio in Italia come un'esperienza irrinunciabile per la creatività. Ritornò a Parigi nel 1789, per poi trasferirsi definitivamente con la sua famiglia a Firenze nel 1793, diventando un apprezzato ritrattista della nobiltà toscana dell'epoca.

L'artista in Italia decise immergersi nella natura, di lasciare l'atelier, il cavalletto, le tele ingombranti, per andare in cerca di nuove esperienze con una pittura dal vero. Il paesaggio che incontrò intorno al monastero di Vallombrosa, divenne così rappresentazione di uno stato d'animo. Gauffier raggiunse l'abbazia benedettina sotto il Pratomagno nel 1796. In questo meraviglioso sito realizzò studi e disegni, che gli servirono l'anno successivo per ridipingere nel suo laboratorio di Firenze.

La valle dell'Arno vista dal Paradisino di Vallombrosa, è conservato al Philadelphia Museum of Art. Una Vista delle cascate di Vallombrosa è esposto al Fine Arts Museums of San Francisco. Ma la gran parte delle opere che raffigurano il monastero sono state raccolte al musée Fabre di Montpellier. A completare la particolare raccolta il museo ha acquistato, nel gennaio 2008 a New York, un importante dipinto di questo pittore, Vista dell'Abbazia di Vallombrosa, organizzando in questa occasione una mostra nella sala 24 del museo.

Al momento della visita a Vallombrosa, Gauffier stava seguendo i precetti innovativi di Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), realizzando uno studio per catturare colori e le luci del sito, per poi ritrascriverli in laboratorio grazie a un dettagliato lavoro, con grande finezza di esecuzione. I precetti classici, la monumentalità dalla montagna, sono bilanciati con sottigliezza nella luce velata e mutevole del cielo appenninico.