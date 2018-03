Eccellenze Toscane: nasce la prima Provola Made in Mugello affinata in grotta

Il formaggio di latte vaccino e stagionato nelle Grotte Ubaldine è stato presentato nel corso dell’ultima edizione del Taste di Firenze. Sarà in commercio da Aprile prossimo nei punti vendita specializzati

Il Mugello è terra ricca di eccellenze e di materie prime di altissima qualità, in questo fazzoletto di Toscana si allevano mucche e si coltivano foraggi, che consentono alle tante aziende del territorio la produzione di latte di altissima qualità.

Tra queste la Storica Fattoria Il Palagiaccio di Scarperia, che da quest’anno arricchisce la sua gamma di formaggi con un prodotto davvero unico e assolutamente esclusivo: la Provola di Grotta

“Abbiamo presentato in anteprima al Taste di Firenze la prima prima Provola di Grotta” – racconta Carlo Bolli, Storica Fattoria Palagiaccio di Scarperia – “è il nostro Caciocavallo, una pasta filata che viene stagionato per almeno tre mesi nella nostra Grotta Ubaldina, insieme al Gran Mugello. All’interno delle nostre grotte è costante in modo naturale sia temperatura che l’ umidità, e grazie a queste caratteristiche uniche i formaggi qui stagionati si arricchiscono di un carattere inconfondibile.”

Una azienda, La Storica Fattoria Il Palagiaccio che crede fortemente che la ricerca di qualità sia il primo obbiettivo da perseguire per condurre uno sano stile di vita. Numeri limitati e lavorazioni meticolose ed artigianali assicurano la nascita di prodotti di prima eccellenza del territorio toscano.

In anteprima assoluta al Taste di Firenze insieme alla Provola di Grotta anche una leggera e saporita Burratella di latte vaccino.

“E’ la nostra Burrata del Mugello” – prosegue Bolli – “ha una produzione simile a quella di una mozzarella la pasta, precedentemente filata per la produzione del fior di latte, viene lavorata a mano per sagomarla a forma di sacchettino. Aggiungiamo la stracciatella all’interno del sacchetto che richiudiamo a mano. Così nasce la nostra burrata.”

Le origini della Storica Fattoria il Palagiaccio risalgono ancora a mille anni fa, ed dalla consapevolezza che il territorio rappresenta ricchezza e guida per ogni scelta aziendale. Questa è la filosofia che ancora oggi fa nascere quotidianamente prodotti di eccellenza assoluta Made in Mugello.