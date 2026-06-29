Nuovo ponte di collegamento tra Lastra e Signa: la partenza dei lavori

Domani martedì 30 giugno, alle ore 12, avverrà la posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra Lastra a Signa e Signa, un'opera strategica destinata a migliorare in modo significativo la mobilità della Piana fiorentina e dell'intera area metropolitana.

Saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore a mobilità e infrastrutture Filippo Boni, i sindaci di Signa e Lastra a Signa Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso.

Il nuovo ponte sull'Arno tra Lastra a Signa e Signa è un'opera infrastrutturale strategica per la Piana Fiorentina con un investimento di 71,5 milioni di euro della Regione Toscana. Lunghezza 2.750 metri (di cui 900 metri in viadotto).

Collegherà lo svincolo della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI) a Lastra a Signa con la zona dei Renai nel comune di Signa.