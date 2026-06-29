Nel processo moderno il ruolo del Consulente Tecnico d'Ufficio diventa una figura sempre più centrale, con il compito di fornire le competenze specialistiche necessarie per valutare i fatti sotto vari aspetti. A questa figura è dedicato l’incontro “La Ctu nel processo civile. La verità tecnica”, in programma oggi lunedì 29 giugno alle ore 15 presso l’auditorium Adone Zoli del Palazzo di giustizia di Firenze, in viale Guidoni 61. Con l’occasione verrà presentato dall’autore il volume del professor Franco Pagani dal titolo: “Accanto al Giudice. Percorsi ed esperienze di un CTU tra processo, verità tecnica e giurisdizione”.
Si inizia con i saluti istituzionali di Francesca Cappellini presidente della Camera Civile di Firenze, Sandro Chiostrini presidente APE Toscana e Luca Bisori presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. A seguire le relazioni di Vincenzo Putortì Università degli Studi di Firenze “L’utilizzo delle conoscenze esperte nel processo civile”, Carlo Poli del Foro di Firenze “La CTU: prova o valutazione dei fatti”, Giorgio Granello vice presidente Confgiustizia, CTU del Tribunale di Treviso “La conciliazione davanti al CTU”.
“Il Consulente Tecnico d'Ufficio - dice Franco Pagani - ha un ruolo sempre più determinante nell’amministrazione della giustizia, in quanto permette di presentarsi come esperto nei vari settori di propria competenza coadiuvando il giudice nella comprensione dei fatti. Si tratta di una figura che va senz’altro valorizzata in un panorama come quello della giustizia sempre più complesso e articolato”.