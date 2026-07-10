CASALGUIDI (PISTOIA) 10 LUGLIO 2026 – Per il secondo anno consecutivo il concorso di Miss Toscana torna a Casalguidi con una serata che ha al centro l’assegnazione della fascia di Miss Casalguidi.

Il concorso di bellezza è uno degli eventi clou della manifestazione in tre serate organizzata in questo fine settimana dal Casalguidi Calcio 1923 e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese.

Si tratta del “Week end gialloblù” in programma fino adomenica 12 luglio in piazza Vittorio Veneto.

L’appuntamento con la bellezza è per domenica prossima 12 luglio con inizio alle 21,30. Saranno oltre venti le ragazze in gara per il titolo e che si misureranno in passerella presentate da Andrea Agresti, il comico e intrattenitore toscano che da alcune stagioni televisive fa parte della squadra degli inviati de “Le Iene”.

La serata è a ingresso libero ma c’è la possibilità di prenotare i tavoli per la cena proposta da vari stands gastronomici. Chi vuole prenotare può rivolgersi al numero 349-3601014.

Va anche sottolineato che il pomeriggio di domenica 12 luglio alle ore 14 nei locali del municipio di Casalguidi verrà realizzato un casting per le ragazze che si stanno ancora iscrivendo per partecipare al concorso.