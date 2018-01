Pizza patrimonio Unesco: riconoscimento ai "big" fiorentini

Cerimonia di consegna stamani alla Buonerìa

Da poche settimane la pizza napoletana è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO. Per l'occasione, stamani è stato assegnato uno speciale riconoscimento ad alcuni pizzaioli che operano sul territorio fiorentino.

L'evento, patrocinato dal Comune di Firenze insieme a Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti, ha registrato la presenza dei rappresentanti istituzionali e del referente fiorentino dell'UNESCO, il professor Carlo Francini, che consegnerà un attestato ai pizzaioli. La consegna dell'attestato ai pizzaioli fiorentini "di successo", ha avuto luogo alla Buonerìa (il locale all'ingresso del parco delle Cascine).

Ma il riconoscimento Unesco non è certo al solo panetto da 270 grammi di pasta da stendere a mano sul banco di marmo, quanto piuttosto al contesto sociale che la pizza ha creato e riproduce da secoli, la città di Napoli.

Come si replica questo tesoro in un luogo diverso come Firenze, dove sino a 70 anni fa la pizza napoletana era del tutto sconosciuta?

"Con un percorso di educazione del gusto che ha richiesto anni -risponde a Nove da Firenze un pizzaiolo del golfo di Napoli, Giovanni Santarpia, trapiantato da molti anni in Toscana e di recente a Firenze con un locale che porta il suo nome- oggi capita veramente di rado che qualche fiorentino ci chieda ancora la pizza sottile, che piaceva qui tanti anni fa. E' il frutto di un lungo percorso professionale che abbiamo fatto insieme ad altri colleghi per spiegare al pubblico qual'era l'autentica ricetta della vera pizza napoletana".

Dunque non avete paura della concorrenza delle pizzerie napoletane che hanno aperto negli ultimi anni?

"Al contrario sono felice -risponde Santarpia- non si cambia il gusto dei clienti da soli e se i fiorentini sanno apprezzare la vera pizza è merito dei tanti professionisti seri che operano su piazza. Io amo Firenze, la mia gavetta al forno l'ho fatta in gran parte in Toscana. Così come non è un problema operare in un contesto gastronomico di tradizione, come quello fiorentino, portando con coerenza e rispetto una cultura della cucina differente, quella di Napoli. E oggi sapere che il nostro menù tipico è tutelato dall'Unesco è una grande soddisfazione, un motivo in più per essere orgoglioso di quello che sto facendo".