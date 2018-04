Il 25 aprile le tradizionali fiere di primavera

Fiori e Banchi di Primavera: a Lastra a Signa una giornata all’insegna dei mercatini, street food, negozi aperti, rassegna del fiore e tanto altro per vivere il centro cittadino. Mercato di prodotti biologici, fiori, artigianato artistico, mostre, laboratori per bambini e animazione a Pelago. Picnic per famiglie in Villa a Borgo San Lorenzo nel parco della Pecori Giraldi

Una piacevole tradizione che ogni anno segna l’inizio della primavera.

Un itinerario suggestivo nel complesso del Parco Mediceo di Pratolino alle porte di Firenze, un viaggio alla scoperta di simboli e messaggi nascosti che attraverso il tempo farà rivivere a vita alla Corte di Francesco I, tra miti, aneddoti e leggende. La Pro Loco di Vaglia ha organizzato per il 25 aprile due visite guidate della durata di due ore circa, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 che si svolgeranno all’interno del Parco con transito su prati e percorsi non asfaltati e con soste davanti o all’interno di fabbricati storici, ai visitatori è consigliato un abbigliamento comodo. Le visite verranno attivate con un numero minimo di 10 persone e all fine di garantire la qualità del servizio, verranno prese prenotazioni per un numero massimo di 25 persone, il costo a persona è di 10 euro. Info e prenotazioni al n. 393.8685826 e-mail proloco.vaglia.mugello@gmail.com.

Mercoledì 25 aprile torna a Lastra a Signa la manifestazione Fiori e Banchi di Primavera: il centro storico della città insieme alla zona Corea saranno animati da mercatini, street food, rassegna del fiore, negozi aperti e tanto altro. La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino e creare momenti di socialità e aggregazione. In particolare non mancheranno appuntamenti tradizionali quali la rassegna del fiore (banchi e stand con piante e fiori saranno in via Diaz a partire dalle 9 alle 19), il mercatino dell’antiquariato, dedicato a oggetti d’uso e botteghe d’arte in Lastra Antica, presente per tutta la giornata nelle vie del centro, e la XVII edizione del Motoraduno, a cura del Moto Club Tartaruga (via XXIV Maggio, dalle 8 alle 12). Nell’Antico Spedale di Sant’Antonio potrà essere visitata la mostra documentaria attraverso le tavole di Massimo Tosi “Antichi Spedali: accoglienza e assistenza in Toscana tra il XII e il XVI secolo” che proprio per questa giornata riserverà un evento speciale: alle 16.30 La cucina degli Spedali, cooking show letterario a cura di Francesca Allegri, saggista e di Marco Nebbiai, chef. Durante tutta la giornata molte saranno le iniziative promosse dal Centro Commerciale Naturale Lastra Shopping, associazione dei commercianti del centro che si è recentemente rinnovata e ampliata con nuove adesioni e dotata di un nuovo logo. Dalla zona Corea fino al centro storico e zone limitrofe si potranno trovare mercatini, negozi aperti, animazione, musica e punti ristoro con degustazioni e street food.

Mercoledì prossimo 25 aprile nel centro storico di Pelago per tutta la giornata c’è la Biofioricola di Primavera 2017. Per tutti sarà a disposizione il mercato dei prodotti biologici, fiori, artigianato artistico, non mancheranno anche le mostre, i laboratori e l’animazione per bambini. “Biofioricola rappresenta da sempre la nostra ‘primavera’, l’inizio delle nostre iniziative. Negli ultimi anni, questo evento si è trasformando, acquisendo sempre più i connotati di una manifestazione completa, focalizzato sulla promozione del territorio e dei nostri prodotti senza trascurare l’attenzione per l’ambiente. Rappresenta il modello di sinergia tra amministrazione pubblica e privati – conclude - capace di realizzare sempre più iniziative ed eventi fondamentali a far tornare a vivere le diverse frazioni del Comune.” Come ogni anno dalle 9 alle 19 in via Vittorio Emanuele e piazza Ghiberti ci sarà il mercato dei prodotti biologici, fiori, artigianato artistico, mostre, laboratori per bambini ed animazione. Tra le novità da segnalare l’escursione nordic walking con partenza alle 9,30 sulle colline pelaghesi ( partenza da Diacceto – via Santoni, prenotazioni su www.nordicwalkingtoscana.ito info@nordicwalkingtoscana.it). Non mancheranno le mostre d’arte tra le quali la bellissima “Pelago in Castello”, che sarà inaugurata sabato 21 aprile e proseguirà fino al 29, nell’antico palazzo comunale, sarà possibile visitare l’edificio restituito ai cittadini dopo i lavori. Intensa anche l’attività nell’angolo dedicato alle associazioni. Per bambini e gli adulti dalle 15 ci sarà il laboratorio di manipolazione dell’argilla a cura dello studio ceramico Giusti di Paterno. Una giornata di festa che il comune di Pelago organizza ogni anno con la Collaborazione della Pro-Loco e di Frescobaldi.

Muvein Mugello in Vetrina e Buffet & Party, con il patrocinio del Museo della Manifattura Chini di Borgo San Lorenzo, organizzano mercoledì 25 aprile 2018 un picnic nel parco della Pecori Giraldi. Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 20.00, il grande giardino e la villa saranno la cornice per un evento dedicato soprattutto alle famiglie ma aperto a tutti, amici, fidanzati o semplici conoscenti, per stare insieme, per vivere questo spazio borghigiano così importante in un modo genuino; mangiando, in una tranquillità che ormai non abbiamo più nella vita frenetica di tutti i giorni, piatti realizzati con prodotti di qualità esclusivamente provenienti dal territorio mugellano, ascoltando la musica di alcuni gruppi locali, partecipando ai laboratori e alle attività gratuite come al corso di ceramica o all’orto verticale, oppure semplicemente giocando all’aria aperta. “Lavoriamo a questa idea da qualche mese insieme ai ragazzi di Buffet & Party - dice Claudia Giannelli di Muvein - e dobbiamo ringraziare il nuovo direttore del museo Chini Alessandro Cocchieri per averci permesso di realizzarla. E’ il primo evento che viene organizzato in Villa dopo la sua nomina, e siamo onorati di essere noi, con questa manifestazione dedicata principalmente alle famiglie borghigiane e mugellane, a dargli il benvenuto. Penso sia un buon modo per tagliare il nastro ad un nuovo percorso di valorizzazione di questo splendido palazzo e delle opere prestigiose in esso contenute”. Cosa troverà chi parteciperà alla giornata? “Una postazione dove verrà dato il cestino, con dentro il necessario per il picnic, compresa ovviamente la tovaglia da mettere sul prato - spiega Giannelli - si potrà quindi acquistare da mangiare. C’è un ‘tutto compreso’ a 15,00 euro per gli adulti e 8,00 per i bambini, oltre a proposte singole, con menù alla carta. Si va dagli affettati ai piatti freddi, ci sarà anche la carne e l’angolo del fritto, il dolce, il vino, l’acqua e il caffè. Questa sarà l’unica cosa che avrà un costo di tutta la giornata”. Per esempio per chi vorrà visitare il Museo all’interno della Villa sarà messa a disposizione una guida in maniera totalmente gratuita. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Claudia al +39 393 727 9608. “Si ringrazia - conclude Giannelli - l’artista Goffredo Rontini che ha regalato con generosità sincera un suo lavoro inedito, realizzato per l’occasione, per essere la locandina di questo evento”.