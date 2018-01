​Battistero, ingresso gratuito per i residenti a Firenze

Dall'8 gennaio può essere visitato mediante la semplice esposizione di un documento valido di identità

Da lunedì 8 gennaio l’ingresso al Battistero di Firenze diventa gratuito per i fiorentini e per tutti i residenti della Provincia di Firenze. L’Opera di Santa Maria del Fiore ha deciso di rendere accessibile ai fiorentini e a tutti i residenti della Città Metropolitana anche questo luogo di culto, oltre alla Cattedrale. Per entrare gratuitamente, basterà presentarsi all’ingresso del Battistero e mostrare un documento di identità che attesti la residenza a Firenze o in provincia.

Il Battistero di Firenze è uno degli edifici plurisecolari più importanti del contesto architettonico europeo. A pianta ottagonale, interamente rivestito di lastre di marmo bianco e verde di Prato, il Battistero presenta una struttura estremamente complessa. Gli scavi archeologici condotti nel secolo scorso hanno rivelato i resti di costruzioni romane sotto il pavimento. Quello che vediamo oggi è frutto dell’ampliamento di un primitivo edifico risalente al IV-V secolo. Dedicato a San Giovanni Battista, patrono della città di Firenze, il Battistero ha al suo interno un soffitto a mosaico a fondo oro, con storie sacre che si sviluppano su più livelli attorno al grande Cristo giudice.