The Food Factory presenta ACCORDI

Un'unica location per 5 diversi scenari - Una sola notte per 5 aziende dell'eccellenza toscana. ood by The Food Factory - VKA Drink – Barber Corner Proraso - Music & DjSet by K-Array e Power Rent.

Sabato 14 ottobre, dalle 19.00 alle 1.00, le porte del The Food Factory si aprono per un evento esclusivo: un'open night per scoprire la moderna e originale manifattura del cibo delle Caldine dove, in un'esperienza multisensoriale tra sapori e saperi di alta artigianalità e tradizione, compiere un viaggio nell'eccellenza toscana del food e del sound, dei drink e del lifestyle.

Per una notte il The Food Factory si trasforma nel palcoscenico del saper fare toscano attraverso 4 diversi scenari, interpretati da una straordinaria connection di 5 aziende 100% toscane, impegnate tra le cucine e gli spazi dedicati agli eventi del locale delle Caldine. I cocktail VKA - vodka biologica toscana, la cucina del The Food Factory, il barber's corner Proraso e il Sound di K-Array insieme a Power Rent accenderanno i riflettori sull'artigianalità del territorio toscano,in un evento che muoverà dall'aperitivo al Dj-set.

4 POSTAZIONI CON DRINK, FOOD E MUSICA DEDICATI E DJ-SET FINALE

ACCORDI inaugura con il palcoscenico VKA e The Food Factory: FACTORY SPRITZ, un vermouth spritz sofisticato con VKA, e VKA BIO MOSCOW MULE, la declinazione con vodka del Moscow mule, accompagnati da crostini e bignoline all'acciuga, samosa di caprese, gnudi di spinaci e ricotta prêt-à-porter, ed il sound diffuso dal sistema di speaker portatili Pinnacle di K-array. Il viaggio prosegue con il Barber's Corner Proraso con poltrona e barbiere che presterà la sua professionalità a tutti coloro che vorranno sedersi, con prodotti Proraso e Marvis in omaggio per gli ospiti. Ad accompagnare Proraso il MOUSTACHE-TONIC da sorseggiare tra una tempura di verdure, bocconcini fritti di baccalà e insalatina di misticanza e sesamo tostato, con il sound diPiccolo, il più contenuto sistema audio di K-array, incredibilmente potente a dispetto delle dimensioni. Ancora scoperte di food, drink and sound al ristorante dove il protagonista è Anakonda di K-Array, il primo speaker modulare e flessibile al mondo, che serpeggia tra sushi all'italiana, VKA-risotto con burro di malga e acciughe e polpettine di vitella in pairing con il K-HUNTER, una vodka Martini alla cacciatora. L'ultima rappresentazione è dedicata al cioccolato dello chef chocolatier Andrea Bianchini, attivo da un anno nella pasticceria The Food Factory, che per l'occasione presenterà 4 cioccolatini inediti dedicati alle aziende protagoniste di Accordi, accompagnati da VKA pura. Finale di seratacon il DJ-set di K-array insieme a Power Rent.

Un evento che muoverà dall'aperitivo al Dj-set.



PRELUDIO – THE FOOD FACTORY,

the Tuscan cook traditionFACTORY SPRITZ“VKA Spritz”Inspired to The Food FactoryCrostini burro e acciuga e bignoline calde all'acciuga.



PRIMO ATTO - VKA,

First Organic Vodka Made in Tuscany.VKA BIO MULE“VKA Moscow mule”Inspired to VKASamosa di caprese - Gnudi di spinaci e ricotta con fondue di parmigiano alla salvia.



INTERLUDIO – PRORASO,

Barber's corner MUSTACHE TONIC“VKA vodka tonic”inspired to Proraso Coni di tempura di verdure, bocconcini di baccalà fritto salsa di yogurt cetriolo e menta, insalatina di misticanza sesamo tostato semi di girasole e avocado.



SECONDO ATTO – K-ARRAY,

AnakondaK-HUNTER“VKA Martini”Inspired to K-ARRAY, the Tuscan sound hunterSushi all'italiana con pesce azzurro e sushi del Chianti, risottino carnaroli sfumato alla vodka mantecato al burro di malga e acciughe, polpettine di vitella al rosmarino.



GRAN FINALE – POWER RENT,

Chocolate & DJ SETVKA pura e Cioccolatini dello chef chocolatier Andrea Bianchini inspired to Power Rent.

Ingresso con 3 VKA cocktail, food e DJ-set 20 euro.

La partecipazione è a numero limitato, è consigliata la prenotazione 055473727 o mob. 3357705890 - info@thefoodfactory.it

THE FOOD FACTORY - Via Faentina 169, loc. Le Caldine - Fiesole