Moda: ha preso il via Pitti Bimbo n. 84

Alla Fortezza da Basso sino al 21 gennaio. Allo IED workshop con 20 bambini stilisti per Giannico e djset in miniatura

503 collezioni attese, di cui 280 provenienti dall’estero (il 53% del totale), oltre 6.900 compratori e un totale di poco meno di 10.000 visitatori all’ultima edizione invernale: sono i numeri di Pitti Immagine Bimbo 84. In scena da oggi al 21 gennaio 2017 alla Fortezza da Basso di Firenze, Pitti Bimbo è il salone internazionale più importante, per qualità e ricerca, dedicato alla moda infantile. La piattaforma di riferimento per tutti i big brand della moda bimbo internazionale e per il lancio in anteprima delle collezioni for kids, e al tempo stesso uno straordinario incubatore di tendenze, che ancora una volta investe su ricerca e trasversalità. A questa edizione lancia infatti nuovi progetti espositivi, che raccontano le mille sfaccettature del lifestyle, e che dialogano con le frontiere creative dei concept store più sofisticati. Tra le novità, The Nest, il progetto che seleziona e presenta marchi di nicchia ad alto contenuto creativo; lo spazio Fancy Room, che propone accessori, oggetti speciali di design e tecnologia, per un lifestyle curioso e divertente. E ancora i nuovi Pitti Bimbo Editorials: con la selezione di accessori proposta da Pet Family, pensata per gli altri cuccioli di casa; e Mini Traveller, con oggetti simpatici divertenti per viaggiare. Passando per una nuova puntata delle sfilate speciali dedicate alle collezioni luxury di Apartment e alla ricerca di Kidzfizz.

Questa edizione di Pitti Immagine Bimbo beneficia del contributo straordinario di MiSE e Agenzia ICE, nell’ambito del Piano Triennale 2015-2017 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle fiere italiane e del Made in Italy. Il contributo è dedicato al potenziamento delle attività di ospitalità, media relations e pubblicità.

Fancy Room è il nuovo spazio dedicato al lifestyle del bambino: dal design ai piccoli accessori, dai gadget alla tecnologia, quando a vincere è sempre la creatività. E per questa edizione, all’interno di Fancy Room anche Fun Glasses, lo spazio realizzato in collaborazione con MIDO – il salone internazionale leader nel settore dell’occhialeria – e dedicato al mondo degli occhiali per bambini. The Nest è il nuovo progetto dedicato alla ricerca creativa nel kidswear. Al piano inferiore del Padiglione Centrale, una esclusiva selezione di piccoli brand indipendenti e realtà ancora “in erba”, selezionati in collaborazione con lo store /concept lab berlinese little popup.

Le sfilate e gli eventi di Pitti Bimbo sono diventati momenti fondamentali per i compratori e per la stampa internazionale che partecipa al salone.

Venti mini-stilisti, dai 6 ai 12 anni, progettano le scarpe del futuro: sabato 21 gennaio in occasione di Pitti Bimbo, la sede fiorentina dell’Istituto Europeo di Design ospita KDSGN - we were kids, anteprima del big event che si terrà a giugno in concomitanza con la prossima edizione di Pitti Immagine. L’evento, organizzato in collaborazione con l’agenzia Robert Cutty di Milano, invita gli adulti a recuperare la creatività di quando erano piccoli e i bambini a familiarizzare fin da subito con i processi produttivi del mondo della moda e del design, coltivando fantasia e spirito. Il workshop “Cammina Cammina” dedicato ai più piccoli (20 bambini da 6 ai 12 anni) sarà coordinato da Nicolò Beretta, designer e fondatore di Giannico, brand che veste icone fashion nel mondo, come Lady Gaga e Chiara Ferragni. Durante la sessione mattutina i mini-stilisti si metteranno alla prova progettando una calzatura di loro fantasia. A loro disposizione materiali di pregio come le carte da parati per l’arredo contemporaneo Wall & Decò, i tessuti danesi per l’arredamento KVADRAT, e i nastri in Carta Washi prodotti dal 1923 dalla giapponese MT Masking Tape (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16, con pausa pranzo). Durante la mattinata spazio anche per una breve conferenza rivolta ai genitori dei piccoli designer, durante la quale Alessandro Colombo, Direttore IED e Paola Ogliari, CEO Robert Cutty, illustreranno il progetto KDSGN - we were kids (ore 11 – 12.30). Nel pomeriggio saranno gli adulti a liberare la fantasia, con l’Operazione Arcimboldi, laboratorio creativo di design a cura del Prof. Francesco Schianchi, per chi vuole riscoprire il proprio lato bambino. Al termine del laboratorio bambini e adulti confronteranno le proprie opere in un divertente défilé (ore 14 – 16.30). A conclusione della giornata il “rave per bambini” promosso ad Ocarina Music Player, il lettore musicale per bambini nato da una start up fiorentina, studiato appositamente per rispondere alle esigenze dei piccoli nell’era digit. “KIDS RAVE: DANCE OFF by Ocarina” sarà quindi un party con merenda a ingresso gratuito aperto a tutti, durante il quale i bambini si sfideranno a squadre a colpi di danza. In consolle DJ Ghiaccioli e Branzini, mentre a gestire il dance floor sarannoanimatori professionisti e studenti IED (ore 16.30 - 18). Ad offrire la colazione di benvenuto e la merenda pomeridiana sarà invece Crema Gentile, spalmabile di nocciole tostate e miele d’acacia che nasce dalla miscela a freddo di questi due soli ingredienti, prodotti e lavorati in Piemonte. Si ringrazia Baby Bottega per il supporto.

Il brand olandese Vingino sceglie Pitti Bimbo 84 per una speciale presentazione-evento. Alla Sala della Volta, live show e performance musicali animeranno un progetto espositivo dal forte impatto visivo: giovedì 19 gennaio, una crew di young dancer e modelli sfilerà indossando la nuova collezione AI 2017, esibendosi in coreografie street dance.

Sarabanda presenta a Firenze i temi della nuova collezione Autunno/Inverno 2017, in occasione della 84a edizione di Pitti Immagine Bimbo. Una collezione ricca di capi eleganti per le grandi occasioni e di soluzioni creative per il daywear, ideata e realizzata con grande cura e attenzione ai dettagli.

Rimanere fermi mentre il mondo va e il tempo scorre. Da qui l’idea di realizzare il primo Fashion Challenge Mannequin italiano, creato ad hoc per la collezione QUIS QUIS F/W 2017/18.L’ultima frontiera della condivisione social arrivata dall’America e che sta spopolando in tutto il mondo occidentale. Le regole da seguire per realizzare un video di questo tipo sono semplici: filmare più persone possibili mentre stanno immobili.

Dal crepe di seta ai tessuti stampati, dai toni tenui e delicati ai colori più vivaci, tante combinazioni improntate sulla qualità e il DNA che contraddistinguono ELISABETTA FRANCHI, il marchio di abbigliamento donna Made in Italy che presenta in anteprima la nuova collezione Bambina con l’Autunno/Inverno 2017.I capi realizzati riflettono l’anima del brand con dettagli identificativi della donna. Una rivisitazione degli anni ’50 a misura di bambina che si ritrova declinata in forme e materiali, in stampe e accessori. I tagli impero, le gonne a palloncino, i pantaloni cropped a vita alta e le t-shirt impreziosite da ricami richiamano i must-have essenziali della linea donna ELISABETTA FRANCHI. La proposta di piumini, cappotti e giacche per affrontare l’inverno con una dolce coccola avvolgente rimangono fedeli allo spirito Animal Friendly della Designer. Gli abiti dai molteplici volumi, e le jumpsuit, divisibili in due parti per poterle indossare in diverse occasioni, richiamano la sapiente sartorialità e sottolineano la continua ricerca di un linguaggio raffinato.

Miniconf, azienda toscana leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, annuncia l’avvio della collaborazione con la Lega del Filo d’Oro per un’iniziativa volta a sostenere l’Associazione per il 2017. La collaborazione avrà come obiettivo quello di supportare la realizzazione del nuovo Centro Nazionale in costruzione ad Osimo di cui la Lega del filo d’Oro completerà il primo lotto nel 2017 e, in particolare, un progetto dedicato ai piccoli ospiti di età scolare.Si tratta di un progetto “a scalare”, che sarà presentato a Firenze in occasione del prossimo Pitti Immagine Bimbo 84 di Gennaio. L’iniziativa prevede un primo contributo dell’azienda e, per la prossima stagione Autunno Inverno 2017, l’impegno a coinvolgere la clientela in questa importante iniziativa, tramite la rete di negozi iDO. Miniconf ha infatti deciso di destinare una parte degli incassi realizzati dai punti vendita iDO nella stagione Autunno/Inverno 2017 alla realizzazione e arredo di un’aula didattica speciale, dedicata ai bimbi ospiti della Lega del Filo d’Oro, all’interno della quale si svolgeranno attività educative sviluppate dagli operatori del Centro al fine di favorire il massimo sviluppo cognitivo dei ragazzi.

Materiali tecnici, comfort e praticità sono le caratteristiche della proposta Fall Winter 2017 che OOF presenta per la sua collezione bambino. Il brand continua con il suo percorso stilistico e creativo e per la prossima stagione invernale lancia una collezione dal design pulito ed essenziale, studiata per i più piccoli perché all'insegna della funzionalità e del comfort. Linee decise e forme avvolgenti sono rappresentative di una collezione di soli capispalla totalmente reversibili. Il DNA di OOF si spiega attraverso un'attenta ricerca stilistica e un'accurata lavorazione che sfocia nel concetto di 2 capi in 1. Questa è infatti da sempre l'espressione cardine del brand sviluppata, oltre che per l'adulto, anche nell'universo bimbo: un unico capo d'abbigliamento, moderno ed essenziale, ma con due anime distinte, due pensieri e due stili in un unico progetto d'abbigliamento. Quattro proposte per il bimbo e sei proposte per la bimba compongono la collezione FW17 di OOF, per un totale di dieci modelli diversi di capispalla. Il mix perfetto di tessuti, forme ampie e volumi avvolgenti, si abbina con naturalezza alla palette di colori tipicamente fredda e invernale. A completare l’offerta, si aggiunge anche la capsule collection OOF SUBWAY: come per l’adulto, il brand propone quattro modelli anche per i più piccoli, la cui ispirazione trae origine nel look e nello stile degli street dancer della subway americana della Grande Mela all’inizio degli anni 80. Nylon double-face nei toni del grigio, blu e verde, denim lavato e stampe camouflage, imbottiti da una morbida ovatta light weight che dona leggerezza e praticità, danno vita a una collezione perfetta per i più piccini perché pensata e realizzata secondo le loro esigenze di funzionalità e libertà di movimento, ma senza rinunciare allo stile e sempre in linea coi trend di stagione.