Un progetto del Centro Europe Direct Firenze

Il tema della migrazione è un argomento molto dibattuto in questo periodo storico sia a livello nazionale che internazionale.

Ogni giorno sulle coste europee viene accolto un enorme numero di migranti provenienti da paesi scenario di dittature, guerre civili e persecuzioni. Spesso ci dimentichiamo che i migranti sono prima di tutto persone, che hanno il diritto di essere accolte e integrate nelle società con cui vengono in contatto e che, a causa delle loro condizioni più vulnerabili, hanno bisogno di assistenza medica e psicologica.

Per questi motivi nasce il progetto “Migration in Images – a European Perspective”, che si pone l’obiettivo di affrontare il tema della migrazione in Europa attraverso un’analisi del ruolo del terzo settore (mondo dell'associazionismo e del volontariato) nell’offerta e nella gestione di servizi dedicati ai rifugiati e ai richiedenti asilo.

L'iniziativa è partita proprio dal Centro Europe Direct Firenze e ha visto il coinvolgimento di altri dieci Centri Europe Direct di vari Stati Membri. I partecipanti hanno realizzato dei video della durata di dieci minuti circa in cui emergono le varie situazioni locali. Alcuni video sono già stati pubblicati su Youtube, altri verranno pubblicati tra ottobre e novembre.

Nelle riprese fiorentine sono state coinvolte le seguenti realtà:

- Cooperativa il Cenacolo, che ha in gestione il Centro di Accoglienza Straordinaria di via Slataper;

- AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) Accoglienza Solidale Firenze, che, in collaborazione con AIG (Associazione Italiana Alberghi della Gioventù), gestisce il CAS dell’ostello di Villa Camerata, all’interno del quale, grazie all’atleta di fama mondiale Milena Megli, si è creata una squadra composta da ragazzi rifugiati che partecipano a gare locali e regionali;

- Associazione Progetto Arcobaleno, che gestisce uno sportello di assistenza legale gratuita ed eroga corsi di lingua italiana per stranieri, il tutto grazie a volontari.

Ecco gli altri centri Europe Direct, partner del progetto:

ED Kaiserslautern (Germania), ED Apeldoorn (Paesi Bassi), ED Ekumeniska Eu Kontoret (Svezia), ED Haskovo (Bulgaria), ED Koper-Capodistria (Slovenia), ED Grenoble (Francia), ED Vercelli, ED Vibo-Valentia, ED Enna e ED Trapani.