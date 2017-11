Introduzione al giornalismo: il libro di Carlo Bartoli

Alla presentazione all'Università di Firenze interverranno il presidente ODG Carlo Verna e i docenti Fulvio Conti e Carlo Sorrentino

Un'occasione per riflettere sul giornalismo moderno e sul ruolo della figura del giornalista oggi: è la presentazione del libro “Introduzione al giornalismo” scritto da Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, in programma martedì 5 dicembre a Firenze. All'incontro parteciperanno, oltre all'autore del libro, Carlo Verna, presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, alla sua prima uscita pubblica in Toscana dopo le elezioni, Fulvio Conti, docente di storia contemporanea e Carlo Sorrentino, docente di sociologia dei processi culturali dell'Università di Firenze. Il libro “Introduzione al giornalismo”, alla seconda edizione, permette di effettuare un'analisi approfondita della professione e del ruolo del giornalista nell'era moderna: dalla presentazione delle leggi che regolano l’informazione, a partire dall’articolo 21 della Costituzione e dalle sentenze che hanno affermato l’applicazione del diritto di cronaca, fino alle norme del Codice penale, per arrivare a trattare il rapporto tra informazione, politica e giustizia. La presentazione del libro, che si svolge nell'ambito della Laurea magistrale in strategie della comunicazione pubblica e politica, fornirà lo spunto per affrontare alcuni dei temi e dei problemi che il giornalismo si trova ad affrontare oggi: dall'avvento delle nuove tecnologie al ruolo dell'etica e della deontologia, fino al tema delle fake news. La presentazione si terrà martedì 5 dicembre nell'aula D6 del Campus delle Scienze sociali dell'Università di Firenze, a Novoli, in via pandette, alle ore 17.