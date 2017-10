Eataly Firenze: un festival dedicato al tartufo e alle bollicine

A ottobre per la prima volta all’Osteria di Sopra il Ristorante L’Aragosta e la sua cucina toscana della Costa e tante attività legate al tema del mese: il Bosco

Non è mai troppo presto per iniziare a pensare al Natale: a Eataly Firenze troverete proposte pacchi regalo per tutti i gusti! Tutti i pacchi sono personalizzabili con la nostra selezione di Panettoni e Pandori dei migliori produttori artigianali eataliani, oltre 800 etichette di vino e birre artigianali toscane e il meglio dall’Europa, con aggiunte idee regalo chic come tartufo e caviale, cosmesi e casalinghi, con la possibilità di consegnare in tutto il mondo a tariffe agevolate. Novità di quest’anno anche i 3 pacchi di beneficenza per la Fondazione dell Ospedale Pediatrico Meyer, per un Natale ancora più buono.

All’Osteria di Sopra Eataly Firenze ospita il Ristorante L’Aragosta, per un viaggio nella tradizione culinaria livornese al profumo di mare, partendo dal famoso Caciucco: per tutto il mese di ottobre, con le proposte dello chef Michelangelo Rongo. Già il nome del ristorante mette sulla giusta strada per indovinare le specialità. All’Aragosta realizzano piatti che si capiscano, al meglio, usando ingredienti di alta qualità e provenienza (con particolare attenzione al territorio) cucinati da persone di grande esperienza, passione e cultura gastronomica. Il tutto per esprimere al massimo le sensazioni gustative primarie. A pranzo e a cena fino al 31 ottobre troverai in Menu le specialità regionali della Costa toscana.

Il Festival Tartufo & Bollicine

Ad ottobre, Eataly Firenze ospiterà un nuovo grande festival tematico, dal sapore tutto autunnale, per celebrare la stagione del bosco: in programma, dopo il grande successo dello scorso anno, 3 weekend speciali dove poter gustare le proposte dei nostri chef con il tartufo bianco e quello nero. In abbinamento? Le Bollicine Alta Langa. In collaborazione con Savini Tartufi da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Il venerdì: dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Il sabato: dalle ore 12.00 alle ore 23.00. La domenica: dalle ore 12.00 alle ore 21.00. Proposte speciali al tartufo a partire da un gettone | 1 gettone = 5 €.

Il 19 ottobre. Crudo & Alta Langa alle ore 20.00

Appuntamento mensile imperdibile per gli amanti del crudo di pesce. Giovedì 19 ottobre, Eataly Firenze propone una cena di fine estate dedicata ad alcune grandi eccellenze dei nostri mari: il pesce crudo! Nel nuovo appuntamento a tavola, potrai gustare un intero menu dove, a far da protagonisti assoluti, saranno ostriche, scampi e tartare di ricciola. In abbinamento? Freschi sorbetti realizzati con la frutta di stagione ed un calice di Alta Langa.

Il 25 ottobre. Cena A tutto Bosco! Alle ore 20.00

Con l'Oste Salvatore Toscano, Osteria Slow Food "Mangiando Mangiando" di Greve in Chianti. Il Menu a 35 € con Vini toscani in abbinamento inclusi.