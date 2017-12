Venerdì il sindaco accende gli alberi di Natale

Tutti i luoghi coinvolti e le attività del Firenze Light Festival. Domenica il Boboli Christmas musical road con 70 botteghe aperte. Festa d’inverno allo Chalet Fontana

Un abete di quindici metri in piazza Duomo. Come da tradizione, il sindaco accenderà l’albero di Natale venerdì pomeriggio, per la festa dell’Immacolata. Anzi, gli alberi, visto che ce ne sarà un altro nel cortile Palazzo Vecchio. Si tratta, in particolare, di 'punte di abete rosso' provenienti dall'appennino pistoiese. Sono stati già sistemati e zavorrati da tecnici e operai della direzione ambiente del Comune che poi li addobberanno con sfere colorate di varie dimensioni. Il sistema di illuminazione, al led, è stato invece predisposto dal personale della direzione servizi tecnici: in tutto saranno utilizzati 20 mila punti luce. La prima accensione alle 17 in Palazzo Vecchio.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Firenze si prepara ad accendersi con “F-Light”: il Firenze Light Festival per un mese rivestirà di una nuova luce i monumenti e le piazze della città. L’evento, dislocato in oltre 15 luoghi, propone video-mapping, proiezioni, giochi di luce, installazioni artistiche, attività educative e incontri. Il Festival come di consueto prenderà il via con l’accensione del grande albero di Natale l’8 dicembre in Piazza Duomo: da quel momento, che simbolicamente avvia le festività natalizie, si animeranno i principali luoghi di F-Light. Quest’anno il fil-rouge della manifestazione sarà la parola frontiere, da intendere come orizzonte e limite, in senso sia fisico che metafisico. La luce illumina infatti nuovi scenari scientifici, ma anche culturali, sociali o geopolitici, aprendo nuove visioni e restituendoci quanto del passato rimane ancora da scoprire e valorizzare.

Una giornata di festa in vista del Natale, con via Romana pedonale e 70 botteghe aperte e bancarelle di artigianato di qualità, laboratori per bambini, musica, assaggi enogastronomici. E’ il Boboli Christmas musical road, l’iniziativa organizzata dal Centro commerciale naturale di Boboli per domenica prossima 10 dicembre, dalle 10 alle 20. Il tutto sotto “Un cielo di note”, la speciale decorazione natalizia progettata dal Centro Boboli e sostenuta dai negozianti di via Romana che, accanto alle tradizionali luminarie natalizie, si accompagna a un vero e proprio pentagramma con musiche natalizie tradizionali percepibile lungo tutto il percorso e per l'intero periodo delle festività.

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre torna il Rigiocattolo a Firenze, in via del Corso 10, presso i locali della Chiesa di Santa Maria dei Ricci, dalle 14 alle 19. Il ricavato andrà a sostenere il progetto di aiuti umanitari della Comunità di Sant'Egidio ai profuhi Rohingya rifugiati in Bangladesh. Intanto il sabato dalle 17 alle 19, in via della Pergola 8, si possono portare sacchi a pelo, coperte, scarpe da uomo (solo nuove) per i senza fissa dimora. Nello stesso orario chi vuole, può aiutare a preparare i pasti per la distribuzione della cena a chi vive per strada o aiutare la preparazione del Pranzo di Natale per i poveri che si terrà il 25 dicembre nella Basilica di San Lorenzo. Per info: 055.2342712 o santegidio_firenze@hotmail.com.

L’inverno va festeggiato e non c’è posto migliore dello Chalet Fontana con il suo magico parco. Sabato 9 dicembre, dalle 10 fino alle 18, tanti eventi per prepararsi al solstizio. La magia natalizia farà il resto, con abeti, stelle, caldarroste e vin brulè e tantissime idee regalo da scegliere tra gli stand di artigianato fiorentino di qualità. Poi musica e i prodotti dell’orto biodinamico che regala sempre verdura bellissima. Dopo il grande successo del corso per imparare a intrecciare ghirlande, lo Chalet Fontana si conferma uno dei luoghi più suggestivi del Natale a Firenze. Si inizia alle 11 con il “Ritmo del Cambiamento” nella sala Ottone Rosai. Far Musica Insieme, per Crescere Insieme è un laboratorio esperenziale per migliorare la percezione di se stessi e sviluppare l’intelligenza emotiva. Il workshop gratuito è a cura di Giorgio Fabbri, musicista, compositore e direttore d'orchestra, con la collaborazione di Anna Maria Palma, professional consuelor. Prenotazione obbligatoria telefonando al 335 7040001. Dalle 11.30 il ristorante dello Chalet Fontana offrirà un aperitivo a tutti i visitatori e lo chef Luigi Bonadonna preparerà piatti con i prodotti dell’orto, poi si prosegue con il mercatino di Natale degli artigiani fiorentini, la spesa dell’orto NOAFood. Presente ovviamente anche il vivaio dello Chalet Fontana, il Calicanto, che dopo il tutto esaurito al corso di ghirlande, arricchisce il giardino con gli abeti, le piante e i fiori.