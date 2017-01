Pitti Bimbo 84: le collezioni fall-winter 2017/18

Alla Fortezza da Basso dal 19 al 21 gennaio 2017

503 collezioni attese (erano 437 nella precedente edizione invernale), di cui 280 provenienti dall’estero (il 53% del totale), oltre 6.900 compratori e un totale di poco meno di 10.000 visitatori all’ultima edizione invernale: sono i numeri di Pitti Immagine Bimbo 84. In scena dal 19 al 21 gennaio 2017 alla Fortezza da Basso di Firenze, Pitti Bimbo è il salone internazionale più importante, per qualità e ricerca, dedicato alla moda infantile. La piattaforma di riferimento per tutti i big brand della moda bimbo internazionale e per il lancio in anteprima delle collezioni for kids, e al tempo stesso uno straordinario incubatore di tendenze, che ancora una volta investe su ricerca e trasversalità. A questa edizione lancia infatti nuovi progetti espositivi, che raccontano le mille sfaccettature del lifestyle, e che dialogano con le frontiere creative dei concept store più sofisticati. Tra le novità ci sono infatti The Nest, ilprogetto che seleziona e presenta marchi di nicchia ad alto contenuto creativo; lo spazio Fancy Room, che propone accessori, oggetti speciali di design e tecnologia, per un lifestyle curioso e divertente. E ancora i nuovi Pitti Bimbo Editorials: con la selezione di accessori proposta da Pet Family, pensata per gli altri cuccioli di casa; e Mini Traveller, che presentaoggetti divertenti per viaggiare. Passando per una nuova puntata delle sfilate speciali dedicate alle collezioni luxury di Apartment e alla ricerca di Kidzfizz. E tanto altro ancora, tutto da scoprire.

Questa edizione di Pitti Immagine Bimbo beneficia del contributo straordinario di MiSE e Agenzia ICE, nell'ambito del Piano Triennale 2015-2017 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle fiere italiane e del Made in Italy. Il contributo è dedicato al potenziamento delle attività di ospitalità, media relations e pubblicità.

Fancy Room è il nuovo spazio dedicato al lifestyle del bambino: dal design ai piccoli accessori, dai gadget alla tecnologia, quando a vincere è sempre la creatività. Nel Padiglione Centrale, al piano inferiore, uno spazio-isola catalizzante e divertente, dove trovare una serie di oggetti speciali. Accessori, complementi d'arredo, giochi, pocket technology, oggetti utili e futili, curiosi e irresistibili, arruolati per fare il loro ingresso nei concept store di tutto il mondo. Tra i nomi: Caco Design, Cute Cute, Design Letters & Friends, Enfance Paris, Fior di Coccole, Hape, Ivory, Lapin & me, Legami, LuckyBoySunday, Lullaby Road, Miss Nella, My Nametags, Nailmatic Kids, Noé & Zoé Berlin, Passapò, Popqorn, Prestige, Rò.Rò, Vandoma. E per questa edizione, all’interno di Fancy Room anche Fun Glasses, lo spazio realizzato in collaborazione con MIDO – il salone internazionale leader nel settore dell'occhialeria - e dedicato al mondo degli occhiali per bambini, con nomi come: See Concept, Swing Eyewear, Zoobug.

The Nest è il nuovo progetto dedicato alla ricerca creativa nel kidswear. Al piano inferiore del Padiglione Centrale, una esclusiva selezione di piccoli brand indipendenti e realtà ancora “in erba”, selezionati in collaborazione con lo store /concept lab berlinese little popup. I nomi: Atelier Choux Paris (Francia),Carlota Barnabe (Portogallo), Cherry Papaya Kids (Portogallo), Fruitytu (Israele),Garbo&Friends (Svezia), Grace Baby & Child (Portogallo), Kalinka Kids (Bulgaria), Krisko Design (Ungheria), Lieblinge (Germania), Mara Mea (Germania), Monkind (Germania), Poupee (Grecia), Robe of Feathers (Germania), Sommer & Kinder (Germania), Where is Marlo (Svizzera).

Le sfilate e gli eventi di Pitti Bimbo sono diventati momenti fondamentali per i compratori e per la stampa internazionale che partecipa al salone. Tra i brand che a questa edizione hanno già confermato i loro fashion show al Rondino ci sono Fun & Fun, Yclù e il gruppo di aziende spagnole capitanate da Children’s Fashion From Spain.

Il brand olandese Vingino sceglie Pitti Bimbo 84 per una speciale presentazione-evento. Alla Sala della Volta, live show e performance musicali animeranno un progetto espositivo dal forte impatto visivo: giovedì 19 gennaio, una crew di young dancer e modelli sfilerà indossando la nuova collezione AI 2017, esibendosi in coreografie street dance.

Il brand QUIS QUIS per quest’edizione esporrà la propria collezione in una location d’eccezione, l’Exclusive Privè al primo piano delle Costruzioni Lorenesi, proporrà a stampa e buyer un evento unico nel suo genere durante il primo giorno di Pitti Bimbo 84, il 19 gennaio alle 15:30.La performance avrà l’obiettivo di far risaltare la preziosità dei capi attraverso alcune bambine, piccole principesse che indossano abiti preziosi, congelate nella loro eterna gioventù, preziose come il tempo, che non potranno mai avere più indietro.Il Fashion Challenge Mannequin sarà a cura di Sara Scamarcia che offre lo spunto per una riflessione, il tempo che scorre, invitando le persone a fermarsi un attimo e a riflettere sul valore di un semplice minuto, ma anche di un istante. Congelato in una foto, ma che è in realtà un video STORYTELLING. L’evento inoltre verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook QUIS QUIS - Stefano Cavalleri, dando la possibilità di visione anche a chi non è presente fisicamente alla performance.

Miniconf, azienda toscana leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, annuncia l’avvio della con la Lega del Filo d’Oro per un’iniziativa volta a sostenere l’Associazione per il 2017. La collaborazione avrà come obiettivo quello di supportare la realizzazione del nuovo Centro Nazionale in costruzione ad Osimo di cui la Lega del filo d’Oro completerà il primo lotto nel 2017 e, in particolare, un progetto dedicato ai piccoli ospiti di età scolare.Si tratta di un progetto “a scalare”, che sarà presentato a Firenze in occasione del prossimo Pitti Immagine Bimbo 84 di Gennaio. L’iniziativa prevede un primo contributo dell’azienda e, per la prossima stagione Autunno Inverno 2017, l’impegno a coinvolgere la clientela in questa importante iniziativa, tramite la rete di negozi iDO. Miniconf ha infatti deciso di destinare una parte degli incassi realizzati dai punti vendita iDO nella stagione Autunno/Inverno 2017 alla realizzazione e arredo di un’aula didattica speciale, dedicata ai bimbi ospiti della Lega del Filo d’Oro, all’interno della quale si svolgeranno attività educative sviluppate dagli operatori del Centro al fine di favorire il massimo sviluppo cognitivo dei ragazzi.Nel corso della più importante manifestazione fieristica di settore in Italia, ampio spazio sarà riservato alla presentazione del progetto, con un evento che si svolgerà Giovedì 19 Gennaio 2017 alle 11:30 presso lo stand iDO (posizione K/13 L/7 - Padiglione Centrale – Piano Terra), alla presenza di Giovanni Basagni - Presidente di Miniconf e Rossano Bartoli - Segretario Generale Lega del Filo d’Oro. Un momento di aggregazione accompagnato da un’esperienza sensoriale speciale, che permetterà di sensibilizzare buyer e stampa sulla situazione dei bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.Ospite d’eccezione e madrina sarà Natasha Stefanenko, che insieme a iDO si farà promotrice dell’iniziativa. Natasha, mamma, attrice e conduttrice è sempre attenta e sensibile ai progetti che riguardano i bambini e tutto ciò che li circonda attiva su diversi progetti charity.

Dal crepe di seta ai tessuti stampati, dai toni tenui e delicati ai colori più vivaci, tante combinazioni improntate sulla qualità e il DNA che contraddistinguono ELISABETTA FRANCHI, il marchio di abbigliamento donna Made in Italy che presenta in anteprima la nuova collezione Bambina con l’Autunno/Inverno 2017.I capi realizzati riflettono l’anima del brand con dettagli identificativi della donna. Una rivisitazione degli anni ’50 a misura di bambina che si ritrova declinata in forme e materiali, in stampe e accessori. I tagli impero, le gonne a palloncino, i pantaloni cropped a vita alta e le t-shirt impreziosite da ricami richiamano i must-have essenziali della linea donna ELISABETTA FRANCHI. La proposta di piumini, cappotti e giacche per affrontare l’inverno con una dolce coccola avvolgente rimangono fedeli allo spirito Animal Friendly della Designer. Gli abiti dai molteplici volumi, e le jumpsuit, divisibili in due parti per poterle indossare in diverse occasioni, richiamano la sapiente sartorialità e sottolineano la continua ricerca di un linguaggio raffinato.