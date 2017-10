Partita la stagione dell'olio nuovo in Valdichiana Senese

Numerose le iniziative in programma nelle prossime settimane in tutto il territorio per poter degustare le bruschette con l’oro verde appena spremuto. Tanti eventi riuniti in un unico grande calendario denominato “Oliving”, messo a punto dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese

Da pochi giorni è partita la raccolta delle olive e la spremitura in tutti i frantoi. Anche la Valdichiana purtroppo ha dovuto fare i conti con un sensibile calo della quantità di olive raccolte, causato dalla siccità estiva. Le alte temperature hanno però completamente debellato la mosca olearia come sottolinea Giampiero Cresti, direttore Olivicoltori Toscani Associati, la cooperativa impegnata da anni nel settore della ricerca, nella divulgazione della conoscenza dell’olio Extra Vergine di Oliva Toscano Igp: “Le olive sono sane ma poche. Il caldo torrido e la bassa umidità non hanno permesso alla mosca di attaccare i frutti, ma hanno creato problemi durante la fase di fioritura. Per fortuna le piante hanno retto bene grazie alle piogge di fine estate. La resa al momento – continua il direttore di OTA – si attesta attorno al 12-13 %, un dato decisamente buono. In questa prima fase l’olio tende ad evidenziare in bocca note di amaro , indice di un prodotto dalle buone qualità antiossidanti. Siamo convinti che sarà un’ottima annata”.

Mentre i frantoi iniziano a lavorare a pieno regime, nei comuni della Valdichiana Senese si moltiplicano gli eventi dedicati all’assaggio dell’olio nuovo. Grazie ad Oliving, il calendario ufficiale delle iniziative dedicate all’extra vergine di oliva, ideato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, orientarsi tra le tante iniziative sarà più facile e comodo perché fino a novembre il calendario, in continuo aggiornamento, si potrà consultare sui siti www.valdichianaliving.it e su www.stradavinonobile.it. Già dal prossimo week end (28-29 ottobre) la Valdichiana Senese offre un ricco menù di appuntamenti. S’inizia sabato 28 a Cetona con “Sul filo dell’Olio”: dalle 9 alle 20 ci sarà una mostra mercato di prodotti biologici e artigianato di qualità, degustazioni di olio novo nelle cantine del paese, laboratori per bambini. Domenica 29 ottobre l’olio nuovo sarà l’assoluto protagonista delle iniziative sul territorio comprese nel cartellone de “La Camminata tra gli Olivi”, l’evento nazionale organizzato dall’Associazione Città dell’Olio, che vedrà trekking in campagna e degustazioni di bruschette e prodotti tipici a Chiusi, Montepulciano e Sinalunga. A Sarteano infine fervono i preparativi per “Il tempo dell’olio – giornata dell’olio e della bruschetta”: in programma una passeggiata tra gli ulivi, la degustazione di bruschetta con “Olio Etrusco” e i laboratori per bambini. Tutte le info sugli eventi sono online nelle pagine di Oliving.