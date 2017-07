Parata di vip a La Loggia per la presentazione della Lamborghini Huracán Super Trofeo del Team Antonelli MotorSport

Fotografie di Alessandro Rella

Per gli ospiti un arrivo emozionante a bordo di due Lamborghini messe a disposizione dal team. Cena sul terrazzo del prestigioso ristorante

E' stato senza dubbio uno degli eventi più cool di questa estate fiorentina 2017. La presentazione della Lamborghini Huracán Super Trofeo V10 da 620 cv, del team bolognese Antonelli MotorSport e del pilota canadese Mikaël Grenier a “La Loggia” al Piazzale Michelangelo ha visto un parterre di assoluto rilievo - rigorosamente in abito scuro - arrivare alla spicciolata, ma sicuramente emozionato, visto che oltre alla consueta navetta ha potuto scegliere di salire a bordo di una delle due Lamborghini da strada, gialla e nera, messe a disposizione dal Team Antonelli che hanno fatto la spola tra piazza Ferrucci e il piazzale.

Tra gli ospiti vip possiamo citare: Giovanni Di Pillo, giornalista e noto commentatore del MotoGp e del mondiale Superbike nonché di altre importanti manifestazioni sportive, insieme alla consorte Cristina Siani, manager superbike World Championship. Giovanni Galli e consorte, la modella Mariana Machado e consorte, lo stilista di gioielli Roberto Ferlito che nel corso della serata ha presentato la linea di gioielli Schield con design d'avanguardia e materiali ricercati, il pilota Mikaël Grenier accompagnato dalla modella Jane Dakota, Daniele Tartoni, manager di Grenier e a capo del settore hospitality del team Ducati in MotoGp. Oltre a loro anche molti altri imprenditori e politici fiorentini per una cena sul terrazzo della Loggia con vista su Firenze. Nel menu dopo il welcome drink: sformato di zucchine con fiore fritto su vellutata di parmigiano, ravioli ripieni di burrata con burro nocciola e tartufo nero, carrè scalzato al pistacchio e pepe Sichuan con chips di patate e bietole al peperoncino, semifreddo al gianduia con croccante al farro, il tutto accompagnati dai vini della fattoria di Lavacchio Puro Chianti Docg Bio 2016 e un bianco del Mulino Bio 2016.

Il pilota Mikaël Grenier – da alcuni mesi trasferitosi a Prato dove vive anche il suo manager Daniele Tartoni - in merito alla serata ha commentato: “E' bellissimo essere stasera a Firenze in questa meravigliosa location e questa serata di presentazione della Lamborghini Huracán Super Trofeo e del team Antonelli MotorSport per il quale corro questa stagione, il mio obiettivo è vincere il Super Trofeo 2017 e tutti i nostri forzi sono rivolti al raggiungimento di questo traguardo”.

Anche il team manager del team Marco Antonelli Motorsport – ex pilota che dal 1993 ha dato vita al suo team - si è detto emozionato per la serata fiorentina: “Penso che Firenze abbia un gran fascino e credo che questa sia una cornice giusta con macchine di livello come le Lamborghini che noi abbiamo e gestiamo e questa è senza dubbio una bella combinazione. La nostra ambizione è di vincere questo campionato 2017 con Mikaël Grenier tra i nostri piloti di punta e siamo sulla buona strada nonostante gli avversari siano agguerriti. La prossima gara sarà il Super Trofeo Lamborghini a Spa sabato 29 luglio”. Il team Antonelli MotorSport, uno dei team ufficiali supportati da Lamborghini Squadra Corse, è da tempo tra i protagonisti del panorama automobilistico sportivo italiano ed internazionale e costituisce una delle realtà di riferimento nel panorama delle competizioni GT, in cui è contemporaneamente impegnato su più fronti: dal Lamborghini Super Trofeo Europa, al Campionato Italiano Gran Turismo, all’International GT Open. Negli anni la squadra bolognese ha conseguito numerosi risultati di prestigio nel Campionato Porsche Carrera Cup Italia, nel Campionato Italiano GT3 Cup, nel Campionato Targa Tricolore Porsche, nel Campionato SuperSports Cup, nel Campionato Italiano Superturismo, nel Campionato Mondiale Turismo (Wtcc), nel Campionato Italiano Superproduzione, nel Campionato Italiano Velocità Turismo, nel Campionato Italiano ed Europeo Alfa Challenge 147 Cup, nei Rally e nelle Salite.

Dopo la cena, riservata a 70 selezionatissimi ospiti, uno special drink firmato da Roberto Cavalli Vodka, cocktail appositamente ideato da Tommaso Cavalli, figlio dello stilista fiorentino, naturalmente di colore arancione, come i colori protagonisti dell'intera serata, e sorteggio di alcuni premi come l'accesso al paddock per la finale mondiale dei campionati del Lamborghini Super Trofeo che si disputeranno a Imola a novembre 2017, un set di valigie offerto dallo sponsor Vanessa Viaggi, profumo Dr. Vranjes e un kit per il beauty.

Stefania Guernieri