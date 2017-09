Libri: Il pozzo dei Toscanelli e l’Umanesimo

Presentazione del libro di Marco Conti giovedì 28 settembre alle 16 in sala Gonfalone

Firenze – “Intorno al pozzo dei Toscanelli - Firenze e il Primo Umanesimo”, edizioni Libreria Salvemini, di Marco Conti, è il libro che sarà presentato giovedì 28 settembre 2017, ore 16.00, in Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4, Firenze. A portare i saluti ci sarà Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana. Interviene Mauro Marrani, Edizioni Libreria Salvemini. Sarà presente l’autore.

Paolo dal Pozzo Toscanelli è forse l’uomo più insigne dell’antica dinastia fiorentina da cui deriva via Toscanella, strada dove doveva trovarsi il famoso pozzo che ha dato il nome alla famiglia. Marco Conti ha tessuto un’accurata ricostruzione storica partendo da scritti del tempo per descrivere l’atmosfera magica e feconda in cui nacque e si sviluppò il Rinascimento.