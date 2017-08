Coscienza critica e sostenibilità: dal Meeting per i diritti umani a Walk the (global) walk

Storie di ordinaria accoglienza in Garfagnana e Valle del Serchio. Laboratorio teatrale per extracomunitari a Bagno a Ripoli. Documento ASGI sulle iniziative del Governo italiano

FIRENZE - Dai diritti umani agli obiettivi di sviluppo sostenibile, da "Do the right(s) thing" a "Walk the (global) walk". Regione Toscana e Oxfam hanno deciso di proseguire la collaborazione che li vede da tempo organizzare assieme il "Meeting dei diritti umani" del 10 dicembre. Così, concluso a maggio il progetto europeo "Do the Right(s) Thing!", che ha coinvolto negli ultimi tre anni le regioni Toscana, Istria e Normandia e oltre 33 mila studenti (25 mila toscani), se ne apre adesso un altro: "Walk the (global) walk", un'iniziativa che avrà come teatro undici diversi paesi e un partenariato di venti attori tra organizzazioni della società civile e enti locali. Il progetto - "Walk the (global) walk" - è stato approvato dall'Unione europea con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di partecipazione giovanile su temi cruciali per il futuro del pianeta come la crescita del ruolo delle donne e la violenza di genere, i cambiamenti climatici, la legalità e l'inclusione sociale.

Archètipo organizza un laboratorio nella Residenza del Teatro Comunale di Antella con la partecipazione di n.10 extracomunitari provenienti da varie parti del mondo che saranno scelti anche tramite colloquio. I soggetti cercati da Archetipo non sono europei ma di tutte le altre nazionalità. I partecipanti ai laboratori avranno un rimborso spese per gli spostamenti durante il laboratorio e il riconoscimento delle giornate retributive per gli spettacoli. Il laboratorio sarà tenuto da un docente Riccardo Massai e svilupperà il lavoro sul testo 'La conferenza degli uccelli', di Farid ad din Attar. Il laboratorio sarà essenzialmente teatrale, ma comprenderà anche danza e musica, elementi necessari alla realizzazione di un evento realmente multietnico ed interculturale. Il laboratorio si terrà presso il Teatro Comunale di Antella da settembre a dicembre 2017, avrà una cadenza di 3 incontri settimanali e si concluderà con uno studio nel territorio di Bagno a Ripoli e con uno spettacolo finale presso il Teatro Fabbricone di Prato, una replica nella settimana 4/9 dicembre. Un laboratorio parallelo sarà portato avanti sullo stesso testo con altro gruppo da Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli. I due laboratori si uniranno per la costruzione dello spettacolo. Chi è interessato può mandare la sua candidatura per mail a teatro@archetipoac.it entro il 25 agosto 2017 indicando nome, cognome, indirizzo, mail, numero di cellulare, nazionalità, precedenti esperienze teatrali.

Informazioni: Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.

"Aggiungi un posto a Tavola" è il titolo di una nota canzone italiana, ma da oggi è anche il titolo del primo progetto regionale di integrazione a domicilio. Un progetto nato nella Valle del Serchio dalla Cooperativa Odissea e con il patrocinio del sistema di accoglienza migranti e rifugiati SPRAR e patrocinato da 4 piccoli comuni montani: Borgo a Mozzano, Castelnuovo Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli e Pieve Fosciana. "Il progetto è così fatto, le famiglie che aderiscono si impegnano ad organizzare una cena alla quale è invitato un rifugiato o un richiedente asilo politico che sarà accompagnato da uno dei nostri operatori" commenta Letizia Dini ideatrice ed educatrice del progetto "un modo per far conoscere da vicino a chi lo vuole cosa è il sistema di accoglienza e le storie che i migranti portano con se". Al momento sono qualche decina le adesioni al progetto e già 5 sono le famiglie visitate dagli operatori della Cooperativa Odissea, Eros Tetti Coordinatore d'area prosegue "entrare nelle case delle persone è il modo migliore per far conoscere il nostro territorio e la nostra cultura ai migranti e allo stesso tempo per far conoscere questo fenomeno alle famiglie del territorio che spesso vivono solo le narrazioni rappresentate dalla televisione". Nei giorni successivi il progetto approderà in altre case, simbolo del progetto è appunto un martello che viene regalato agli ospitanti simboleggiando la forza di chi vuole abbattere muri per creare ponti verso un futuro veramente umano. Il progetto ha lo scopo di diffondere conoscenza sul sistema di accoglienza e di dare la possibilità ai richiedenti asilo di entrare in contatto con persone, tradizioni e prodotti tipici del paese che li ospita. Il tutto si concluderà con una cena finale, alla quale saranno invitate le famiglie che hanno aderito, dove saranno gli stessi richiedenti asilo politico a cucinare per loro piatti tipici della loro tradizione. Per partecipare occorre richiedere il modulo di adesione , per telefono Letizia (347.0626657), Silvia (345.2281557), Arianna (327.2557313) o scrivendo a Email: info.aggiungiunpostoatavola@gmail.com. Per informazioni stampa Eros Tetti 3403678469 email: erostetti@gmail.com

In relazione alle convulse notizie che si susseguono nel corso degli ultimi giorni relativamente ad un sempre maggiore ed esplicito coinvolgimento dell'Italia nelle operazioni di contrasto alla partenza dei migranti e dei rifugiati che fuggono dalla Libia e si dirigono verso l'Europa via mare, l'Associazione per Gli Studi Giuridici sull'Immigrazione richiama con forza l'attenzione del mondo politico e della società italiana sui serissimi rischi a carico del nostro Paese per possibili gravi violazioni del diritto internazionale, del diritto dell'Unione e del diritto interno. ASGI ritiene illegittima ogni forma di collaborazione con il governo libico di Al-Serraj (o con altre fazioni militari) tesa ad attribuire a quest'ultimo il compito di soccorrere/bloccare/detenere degli esseri in umani che transitano in Libia e che sono diretti in Europa. L'Italia ha altresì l'obbligo giuridico di non contribuire in alcun modo alla detenzione e alla tortura di alcun essere umano, così come invece accade sistematicamente agli uomini e alle donne che vengono intercettate (e "soccorse") dalla guardia costiera libica o dalle altre milizie libiche.