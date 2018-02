Eataly Firenze: dal 19 febbraio apre al pubblico il nuovo concept dello chef Simone Cipriani

Fast and Casual al primo piano

Due anni fa il brillante successo di Essenziale, ancora oggi tra i più significativi ristoranti di Firenze, dal 19 febbraio FAC: Simone Cipriani e il suo team ripartono per una nuova avventura questa volta nei locali con gli affreschi rinascimentali di Eataly Firenze. FAC come Fast And Casual: filosofia, concept ristorativo e fenomeno già diventato di tendenza negli Stati Uniti. Simone, con il team di Essenziale ha dato un’interpretazione tutta italiana alle parole "veloce" e "informale". FAC, infatti, vuole colmare l’esigenza di chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare al gusto e alla qualità. Si potranno ordinare piatti della tradizione italiana eseguiti in modo semplice e veloce. Il locale sarà diviso in due:

-Area Picnic

-Trattoria

Nell’Area Picnic sarà possibile ordinare da soli alla cassa, dove verrà fornito un buzzer che avviserà quando il proprio ordine sarà pronto da ritirare direttamente dal pass di cucina. L’Area Picnic si estende tra dehor ed enoteca e sarà aperta tutto il giorno. Nella Trattoria ci sarà servizio al tavolo dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00. Il menu sarà composto da 3 linee:

-BOWL: il cliente potrà comporre la propria bowl come vorrà, scegliendo fra carboidrati, proteine, verdure, croccantezze e sfiziosità.

-STREET ISPIRATION: piatti ispirati allo street food italiano e dal mondo, assemblati in modo goloso.

-TRADITION (IS) REVOLUTION: i piatti "ruspanti" della tradizione italiana con l’aggiunta di un piccolo twist creativo.

«Siamo felici ed emozionati di iniziare questa nuova collaborazione con Eataly, riferimento della qualità del cibo italiano. Siamo giovani, abbiamo tanta voglia di valorizzare il nostro Paese e crediamo che FAC possa essere un buon mezzo per comunicare la bellezza della cucina tradizionale italiana nel mondo», dichiara lo chef Simone Cipriani.

FAC da lunedì 19 febbraio sarà aperto ogni giorno, con orario continuato dalle 11:00 alle 23:00 al primo piano di Eataly Firenze, in via Martelli, a due passi dal Duomo.