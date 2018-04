Arriva a Firenze il Finger Food Festival

Da venerdì 6 a domenica 8 aprile all’Ippodromo del Visarno, piatti tipici da tutta Italia, a ingresso libero

Le Nozze di Figaro ed Estragon portano per la prima volta a Firenze l’evento il più importante evento di valorizzazione delle eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali: il Finger Food Festival. Dal 6 all’8 Aprile un universo di nuovi gusti e profumi troverà casa all’Ippodromo del Visarno. Dopo il successo di pubblico registrato lo scorso anno in 15 città italiane, il Finger Food Festival è pronto a sbarcare anche a Firenze per una speciale edizione capace di mettere insieme il meglio delle “cucine di strada” italiane e straniere e delle birre artigianali, il tutto accompagnato da una splendida colonna sonora a cura dell’Estragon di Bologna.

Per quattro giorni si incontreranno le vere eccellenze del cibo di strada, tra cui tanti prodotti dop e igp del territorio e moltissimi prodotti da filiera corta, come gli arrosticini abruzzesi e le bombette di Alberobello, le olive ascolane e il pasticciotto salentino, oltre a tanti altri prodotti tradizionali da altri continenti (anche vegani, vegetariani e senza glutine), un tripudio di sapori per un “giro del mondo in 80 morsi”. Per tutta la giornata passeranno le migliori selezioni musicali di Estragon Club con particolare attenzione alla world music, il genere che meglio si sposa con i cibi di strada, una esperienza per tutti i sensi. Insomma: saranno tre giorni di festa per tutte le età, ma soprattutto sarà un appuntamento per palati fini, che saprà deliziare tutti i sensi degli avventori. Per un fine settimana Firenze si candida ad essere la capitale italiana del cibo.