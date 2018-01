Turismo dei Congressi: cresce il Polo di Firenze

​Ecco quali sono i principali congressi acquisiti nel corso del 2017

Sono 19 i congressi acquisiti nel 2017 dalla città che si svolgeranno nel triennio 2018/2020, con la partecipazione totale di oltre 20.000 delegati. L’impatto economico complessivo stimato è di 21 milioni di euro tra pernottamenti e servizi relativi all’organizzazione che coinvolgeranno molti operatori del settore, tra cui molti soci del Firenze Convention Bureau (*stima calcolata da FCB).

I risultati sono stati raggiunti grazie all’attività di candidatura portato avanti dal Firenze Convention Bureauinsieme ai partner e i più importanti player del territorio, oltre alla partnership ufficiale con il Comune di Firenze.



Un anno produttivo, che Leonardo Bassilichi, Presidente di Firenze Fiera, ha così commentato: “L’ottima performance registrata nel 2017 è un’ulteriore conferma dell’importanza dell’offerta del polo congressuale fiorentino per lo svolgimento dei più importanti congressi nazionali ed internazionali. Stiamo investendo tutti di più su una rinnovata cultura non soltanto concettuale ma anche operativa della meeting industry come asset strategico del nostro territorio, mettendo a disposizione know how specifici e dotazioni strutturali cioè spazi congressuali sempre più adeguati alle esigenze di mercato, all’avanguardia per dotazioni tecnologiche e altamente competitivi per l’unicità e la bellezza impareggiabile delle location, specie di quelle sale e ambienti che conquistano per l’alto valore storico ed emozionale, che non si possono ritrovare da nessuna altra parte d’Italia e del mondo”.



Ancora una volta, la location preferita è stata Firenze Fiera, scelta da 14 di questi congressi. Inoltre, un ottimo segnale è stato il fatto che 5 di questi hanno riconfermato gli spazi della Fiera come sede per il loro evento, risultato dell’importante lavoro di fidelizzazione che Firenze Fiera ha portato avanti nel 2017.



I dati più rilevanti emersi sono che molti dei congressi acquisiti hanno scelto Firenze per la prima edizione italiana, coinvolgendo partecipanti provenienti da tutto il mondo. Si conferma quindi l’importanza del rapporto tra la destinazione e suoi operatori locali come i PCO (Professional Congress Organizer), che li vedono infatti coinvolti in un ruolo chiave nella maggior parte delle candidature.



A sostegno di questo, il capoluogo toscano è riuscito ad aggiudicarsi il prossimo IAPCO EDGE, uno dei seminari più importanti a livello europeo e mondiale per tutto ciò che riguarda la formazione degli organizzatori professionali di eventi, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi da lunedì 15 a mercoledì 17 gennaio.



Carlotta Ferrari, Direttrice del Firenze Convention Bureau ha affermato: “Il 2017 è stato un anno molto interessante per la nostra destinazione che ha prodotto ottimi risultati in termini di acquisizioni. Firenze è in costante crescita ed è infatti stata inserita tra le prime 5 destinazioni italiane richieste per congressi ed eventi corporate del 2017*. Tutto questo conferma che il turismo business è un incubatore di ricchezza per l’economia della destinazione.” (*dato OICE).



A favorire l’acquisizione di questi eventi è stato il piano incentivi del Firenze Convention Bureau messo a disposizione a supporto delle candidature, reso possibile grazie alla collaborazione sinergica tra il Comune di Firenze, il Firenze Convention Bureau ed alcuni dei suoi soci come Firenze Fiera(per gli spazi congressuali), Gerist (per i servizi di catering) e Tecnoconference TC Group e SSD Grafiche (per i servizi tecnici e gli allestimenti).



L’Assessora al turismo del Comune di Firenze Anna Paola Concia ha aggiunto: “L’incremento del turismo congressuale rappresenta uno dei nostro obiettivi principali. La sinergia fra pubblico e privato rappresenta un valore aggiunto per sviluppare sempre di più il turismo di qualità, destagionalizzare i flussi e prolungare la permanenza dei visitatori a Firenze”.

FCB può sicuramente confermare dati positivi anche per la gestione di richieste per eventi MICE: sono 313 le richieste gestite di cui 137 già confermate. Inoltre, per la prima volta la destinazione sta lavorando ad un piano incentivi dedicato interamente al mondo del corporate.

L'elenco delle principali acquisizioni



Il Regional meeting dell’International Society for Cellular Therapy si terrà nel 2018, è stato vinto insieme a Firenze Fiera - Congress & Exhibition Centre e porterà in città 300 delegati. Il contatto con l’associazione era stato creato in occasione di IMEX Las Vegas nel 2013 ed è stato coltivato negli anni fino a portare all’acquisizione della seconda edizione del regional meeting.

A maggio 2018, la General Assembly of the European Spice Association (23-26 maggio)si svolgerà per la prima volta in Italia presso le sedi di Firenze Fiera - Congress & Exhibition Centre che accoglieranno circa 300 delegati. L’evento sarà organizzato da Scaramuzzi Team, PCO fiorentino e socio del Firenze Convention Bureau. Al fine di vincere la candidatura e ospitare l’evento, grazie all’accordo con il Comune di Firenze, è stato messo a disposizione il il Salone dei Cinquecento a titolo gratuito.

Il 4° Simposio Internazionale di elettrostimolazione (25-26 maggio 2018) che, dopo tre edizioni consecutive a Madrid, ha selezionato Firenze per la sua quarta edizione. Il supporto del comitato locale della EMS training Academy è stato fondamentale per vincere il congresso che sarà organizzato da MCR Conference, Socio di FCB. L’evento si terrà al Convitto Della Calza e prevede la partecipazione di 200 congressisti.

Un’altra acquisizione per la città è stato il congresso Integra International 2018, che si terrà il prossimo ottobre. L’evento, dopo essere stato a Tokyo, Capetown, Vienna e Miami, sarà per la prima volta in Italia e verrà organizzato dal PCO First Class di Livorno. La sede scelta è il Grand Hotel Baglioni, socio FCB, e si attendono in città circa di 200 delegati. Anche in questo caso, la gratuità offerta dal Comune di Firenze per il Salone dei Cinquecento ha permesso alla città di aggiudicarsi l’evento, a discapito di altre destinazioni europee in gara.

Nel mese di ottobre sarà la volta del congresso TIES - Ecotourism and Sustainable Tourism Conference – ESTC (15-18 ottobre 2018), candidatura vinta grazie al lavoro sinergico tra FCB e Firenze Fiera. L’evento, per la prima volta in Italia, prevede la partecipazione di circa 600 delegati. Toscana promozione turistica ha favorito l'incontro con il cliente, avvenuto poi in occasione della fiera di IMEX di Francoforte 2017 in presenza dell'Assessora al turismo del Comune di Firenze Anna Paola Concia. Grazie al supporto istituzionale e al lavoro di squadra della destinazione, l’associazione fin da subito ha scelto Firenze per l’organizzazione del congresso.

Durante il Design, Automation and Test in Europe – DATE 2019 (25-29 marzo) saranno attesi 1500 congressisti. La gara è stata vinta grazie ad un lavoro congiunto tra Firenze Fiera e il Firenze Convention Bureau che hanno ospitato Jörg Herrmann, General Manager della sede di Dresda del PCO Kit Group, per presentargli Firenze. Il cliente è stato subito convinto della validità della destinazione e della sede congressuale. Il congresso è stato infatti acquisito grazie all’ offerta economica proposta, che includeva anche il cocktail di benvenuto messo a disposizione da Firenze Fiera e FCB.

Di grande rilevanza nello stesso anno è il ritorno dell’associazione svizzera EAACI che, dopo aver organizzato il suo board meeting nel 2016, ha deciso di organizzare a Firenze EAACI - PAAM 2019 - Pediatric Allergy and Asthma Meeting con circa 1.700 esperti di malattie respiratorie pediatriche. Questo è stato un grande esempio di collaborazione tra FCB e Firenze Fiera che hanno ospitato ad ottobre 2017 l'agenzia Erasmus di Atene, core PCO di questo congresso, a cui sono state presentate le possibilità che la destinazione può offrire e determinando la vittoria della candidatura. Anche in questo caso è stato decisivo l’offerta del cocktail di benvenuto per la vittoria del congresso.

Nel 2019 Congresso nazionale dei LIONS che hanno scelto il Teatro Verdi di Firenze per il loro evento a cui parteciperanno circa 2000 delegati. In questo caso FCVB ha dato il suo supporto per la selezione di alcuni fornitori e per facilitare i rapporti con gli operatori della città.

L’International Congress on Controversies in Rheumatology Autoimmunity 2019 (CORA), candidatura sviluppata insieme a Firenze Fiera, grazie all’invito da parte di Kenes, uno dei PCO più importanti a livello mondiale che ha scelto Firenze come meta per la quinta edizione di questo congresso internazionale che vedrà la partecipazione di circa 1000 delegati.

A settembre 2020, Firenze ospiterà il Congresso IEEE Radar Conference, organizzato dal PCO First Class di Livorno, per il quale FCVB ha dato un importante supporto nell’individuare la sede istituzionale per la cena di gala a titolo gratuito, elemento che ha sicuramente contribuito a portare alla vittoria contro Singapore, altra città candidata. La sede scelta per la conferenza, che prevede 600 partecipanti, è Firenze Fiera.