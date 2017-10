Trasporto a Firenze: dopo la Tramvia ecco il futuro di Ataf

Cosa accadrà al trasporto pubblico con le 3 linee del Tram a Santa Maria Novella?

La riorganizzazione dei flussi a Santa Maria Novella, e lungo le nuove fermate, da qui parte il futuro della Tramvia e di Ataf per il delicato nodo della viabilità fiorentina.

Sorpresa per chi si aspettava una riduzione drastica dei chilometri coperti dal servizio Ataf, Palazzo Vecchio infatti garantisce la copertura del servizio, che ricadrebbe sull'occupazione dell'Azienda fiorentina, con importanti investimenti economici. L'ipotesi, per trovare i fondi utili, di aumentare la Tassa di Soggiorno sembra dividere le forze politiche.



Le opposizioni attaccano l'aumento del biglietto previsto per giugno prossimo con il passaggio da 1,20 Euro per i 90 minuti di corsa singola ad 1,50 Euro ed una riorganizzazione del servizio attesa su carta topografica millimetrata.



Il Sindaco di Firenze ha fatto il punto sul progetto riguardante il futuro del trasporto su gomma fiorentino "La Scarl di Ataf & Linea aumenterà i propri chilometri annui da 20,2 a 20,7 milioni, scongiurando i tagli conseguenti all'entrata in servizio della Tramvia 1-2-3" commenta la RSU che dichiara per voce di Gianluca Mannucci e Massimo Milli "Saremo però soddisfatti solo se nell'incontro in Prefettura previsto per il 7 novembre i sindaci, la Regione, la Città Metropolitana e Ataf metteranno per iscritto che Ataf non avrà tagli di chilometri e saranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali".



La consigliera del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos commenta "Nardella prima decide di realizzare le linee 2 e 3 della Tramvia con gli obbiettivi di migliorare il trasporto pubblico locale, di ridurre le emissioni di Co2 e infine di ridurre i chilometri su gomma ora, dopo che sono passati circa tre anni, si sconfessa, esprimendo la volontà di mantenere il milione e mezzo di chilometri su gomma. È una decisione che nasce per mantenere i posti di lavoro per i lavoratori di Ataf? Non si sa, però viene da pensarlo”.

Per i 5 Stelle le promesse di Palazzo Vecchio “Continuano a rimanere parole nel vuoto, mancando documenti scritti.

Sono diverse le decisioni sbagliate, come quella di andare ad aumentare il costo del biglietto, che non colpirà gli abbonamenti ma disincentiverà i cittadini che ad oggi prendono gli autobus saltuariamente – continua Arianna Xekalos – e non è stato detto niente in merito alla sicurezza, oggetto di continue richieste da parte di utenti e lavoratori che chiedono telecamere e controlli. La società è cambiata e dobbiamo imparare ad affrontare i problemi che ne derivano. Per non parlare dei 14 milioni di euro che il Sindaco ha deciso di spendere ogni anno per il trasporto pubblico locale mentre si continua a mantenere Ataf privata. Perché non renderla di nuovo pubblica? Perché è stata privatizzata se poi continuano a pagare i cittadini?”



“Esprimiamo grande soddisfazione nell’apprendere che il comune di Firenze investirà, a partire già dal prossimo anno, i soldi necessari ad evitare il taglio di 1.500.000 Km di trasporto pubblico locale su gomma ed il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali in ATAF. Purtroppo non possiamo dire altrettanto dell’aumento del biglietto, che passerà nel 2018 dagli attuali 1,20 Euro ad 1,50 Euro” commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Francesco Torselli.

“La polemica sul costo del biglietto - spiega Torselli - non riguarda tanto i 30 centesimi in più (peraltro non previsti per gli abbonamenti, ovvero per i fruitori quotidiani del servizio), quanto la qualità del servizio che, ad oggi e non per colpa di ATAF, è a dir poco vergognosa. Prima di chiedere ai fiorentini di pagare un biglietto più caro, si pensi a ripristinare un trasporto pubblico su gomma degno della nostra città, che non lasci più sotto il sole o sotto la pioggia i cittadini, per decine e decine di minuti. Sulla Tramvia - conclude Torselli - continuiamo a non capire i toni trionfalistici del sindaco: cosa c’è da esultare nell’aver impiegato 11 anni e 700 Milioni di Euro per realizzare un’opera infrastrutturale che, una volta completata, collegherà al massimo la metà del territorio comunale fiorentino?”



“Nardella oggi sembrava in campagna elettorale - commentano Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, insieme alla Consigliera Donella Verdi e al Consigliere Giacomo Trombi, - conoscevamo l'aumento del costo della gestione delle due ulteriori linee tramviarie, i famosi 14 milioni, e l'innalzamento del biglietto a 1,50 euro. Bene che gli abbonamenti non aumenteranno e che si riesca a non ridurre i chilometri di servizio e quindi a non avere, sulla carta, esuberi nel personale dell'azienda Ataf gestioni: certo se fossimo stati ancora proprietari e ci fosse certezza sulla gara regionale avremmo potuto dare maggiori garanzie anche sugli impegni che oggi Nardella ha chiesto all'azienda. Infatti che farà? Vincolerà i fondi aggiuntivi solo se l'azienda Ataf gestioni non farà scherzi'? E visto che si avvicina la tornata elettorale del 2019 – continuano Grassi, Trombi e Verdi - non accetteremo altri impegni, ma quelli già in campo dovranno essere strutturali. Si arriva addirittura a pensare di aumentare la tassa di soggiorno. Quando una manovra di questo tipo peserà solo sugli alberghi con meno stelle, visto che i 5 stelle già pagano il massimo. Pensiamo che dovremo arrivare anche a ipotizzare la richiesta di una deroga al Governo per aumentare i 5 euro attuali per i 5 stelle e per gli extralusso. E non si permetta di giocare una partita politica attorno al TPL. Firenze dovrà supportare anche le linee di interesse dei fiorentini fuori dal confine – conclude il gruppo consiliare con Grassi, Verdi e Trombi - perché ha poco senso pensare che oltre il confine comunale sia a carico totale del Comune che attraversa. Altrimenti faremo la fine della linea 18 su Sesto Fiorentino, con fondi mirabolanti prima della campagna elettorale, ma una volta sconfitto il Pd si sono volatilizzati. Bene comunque la salvaguardia di Ataf ma non dimentichiamo che ci sono rischi per le condizioni occupazionali se alla gara regionale dovesse risultare vincitrice l'azienda Ratp che su Firenze propone contratti peggiori di quelli di Busitalia”.



"Oggi il sindaco Nardella ha fatto, più che una comunicazione su Ataf, un comizio da campagna elettorale anticipato, descrivendo una Firenze del futuro che, per quanto ci riguarda, è argomento da film di fantascienza e non da politica. Con le linee 2 e 3 della tramvia in funzione, e la riorganizzazione del trasporto su gomma, dice il sindaco, tutti i problemi del traffico saranno risolti. Noi restiamo allo studio di Ataf che prevede un abbattimento del 4% del traffico privato. E comunque, il sistema lo giudicheremo quando sarà a regime; oggi ricordiamo a Nardella quanto la sua giunta non abbia fatto fino ad oggi su corsie preferenziali cancellate, trasporto notturno fantasma e caos quotidiano alla stazione di Santa Maria Novella. Sul trasporto notturno oggi il sindaco annuncia un'estensione dell'orario? Ridicolo, si occupi piuttosto di far funzionare il servizio che già c'è, il "Nottetempo" che è un vero e proprio fallimento a scapito delle fasce più deboli della cittadinanza" il commento del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai. "Positiva la annunciata tutela dei posti di lavoro – aggiunge il capogruppo azzurro –, ma fino ad oggi non abbiamo notato grande attenzione da parte di questa amministrazione per difendere gli autisti dei bus dalle critiche e talvolta dagli attacchi pressoché quotidiani dei cosiddetti haters sui social network. Ma soprattutto, il meraviglioso sistema di tramvie che sembra essere l'obiettivo unico di mandato di Nardella lascerà totalmente scoperte intere zone della città, pensiamo a Firenze sud e Oltrarno per esempio. E, riguardo all'annunciato aumento del biglietto a 1 euro e 50, ci chiediamo se sarà giusto anche nei confronti dei fiorentini che non potranno beneficiare delle tre linee tramviarie. Anche questo è tutto da vedere. Come da vedere sarà anche come il Comune intenda coprire i 14 milioni di costi di gestione delle tramvie. Il sindaco ha detto oggi nessun aumento delle tasse ma aumento della base imponibile: che significa? E anche di un aumento della tassa di soggiorno, ma a stabilire l'ammontare della tassa non è una legge nazionale? Nella foga del suo comizio, Nardella ha persino rivenduto al consiglio il già annunciato accordo con Airbnb. Ma anche qui, al capitolo costi, la verità che il sindaco non dice è che l'accordo-capestro firmato col gestore del tram dal suo predecessore prevede che se non saranno raggiunti gli obbiettivi di passeggeri annui sui tram sarà il Comune a dover coprire i mancati introiti".



“E' positivo – dichiarano i consiglieri di Articolo 1-Mdp Alessio Rossi e Stefania Collesei – che si preveda di mettere 4 milioni a bilancio per potenziare il servizio Ataf all'entrata in esercizio della tramvia. Con questo elemento è possibile superare la preoccupazione degli esuberi in Ataf. E' la buona notizia che segue quella della Regione Toscana che è riuscita nell'intento di far sottoscrivere un contratto ponte con Ratp e Mobit dando certezze e consentendo il rinnovo della flotta degli autobus. L'entrata in funzione della tramvia, il potenziamento del sistema dei bus, la possibilità di scambi intermodali, magari anche lavorando sulle corse notturne, pensando soprattutto ai giovani e sui festivi. Buona notizia anche che gli abbonamenti vengono esclusi dagli aumenti. Rimane purtroppo il problema di come servire il centro storico, orfano del tram. Centro storico che, certamente – concludono Alessio Rossi e Stefania Collesei – non potrà risolvere i suoi problemi con i bussini. Occorre ora pensare a come completare il sistema del trasporto pubblico: tram, bus, fermate ferroviario metropolitano e trasporto regionale”.