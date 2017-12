Tramvia: test ai nuovi mezzi e selezione dei conducenti

In corso la formazione dei nuovi conducenti che viaggeranno sulle Linee 2 e 3

Il Sindaco della Città di Firenze, Dario Nardella, in visita a Gest Spa dove sono pronti i nuovi 29 tram destinati alle linee 2 e 3.



"I test ai mezzi stanno finendo, stiamo selezionando e formando i conducenti. Aspettiamo solo la fine dei lavori. Noi siamo pronti" commenta il gestore del servizio.



"Sono arrivati i 29 nuovi tram per le future linee 2 e 3. Vi ringrazio ancora una volta, e non sarà mai abbastanza, per la vostra collaborazione e pazienza. Ora manca davvero poco" è il messaggio del sindaco ai concittadini.