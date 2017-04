Traffico a Firenze: ritardi record, a casa in 2 ore dalla partenza

Cantieri non solo per la Tramvia, addetti al trasporto in ginocchio

I sindacati di categoria attaccano Palazzo Vecchio, ma invitano a diminuire la pressione psicologica sui disagi subiti dai passeggeri per evitare "altre tensioni tra utenza e personale viaggiante".

Di "città al collasso" parla la Fit Cisl che commenta "Non ci sono semplici code di veicoli ma dei veri e propri blocchi del traffico. Ieri pomeriggio serviva mezz’ora per uscire da Piazza Stazione, 40 minuti per arrivare da Via Mariti a Careggi, 15 minuti per percorrere Via La Marmora. Le linee Ataf erano in tilt e la stessa sorte è toccata alle linee extraurbane di Busitalia e degli altri vettori. Abbiamo notizie di persone arrivate a destinazione, a 20 km di distanza, due ore dopo essere uscite da lavoro".

Proseguono i sindacalisti Cisl: "Inaccettabile l’atteggiamento del sindaco di Firenze che si scaglia verso Ataf Gestioni, in una situazione di generale collasso come stiamo vivendo. Un attento utente dei bus (come dovrebbe essere il Sindaco) sa che i problemi sono diffusi in tutta la città, che i cantieri non sono solo quelli della tranvia, che la sosta selvaggia impedisce ovunque lo scorrimento dei mezzi. Chiedere alla Città Metropolitana di comminare sanzioni per i ritardi è un facile scarico delle responsabilità sulle aziende, che potrebbe anche comportare altre tensioni tra utenza e personale viaggiante".

Nei prossimi giorni la Mostra dell’Artigianato, "Arriveranno centinaia di bus turistici e a breve ci troveremo davanti l’emergenza Pitti Uomo… e cosa succederà?"



FIT-CISL conclude: "I servizi pubblici vanno concretamente incentivati e bisogna fare in modo che le persone li utilizzino maggiormente! In questa situazione di cantierizzazione generale, visto che tante strade sono chiuse e lo spazio per la mobilità è poco, l’unico provvedimento utile è la limitazione del traffico privato, utilizzando per un periodo le targhe alterne. Lo scarico di responsabilità non serve a nessuno”.