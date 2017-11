Pecorino Toscano DOP: l’e-commerce dei caseifici soci

Il direttore del Consorzio, Righini: “Ulteriore opportunità per il nostro formaggio, in Italia e all’estero”

Grosseto. Il Pecorino Toscano DOP sbarca nell’e-commerce per raggiungere i consumatori in ogni parte d’Italia e del mondo. Sul sito del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, è attiva la sezione “Acquistalo on line” dedicata ai caseifici soci che già vendono on line in Italia e all’estero e si prepara ad accogliere nuove adesioni.“L’e-commerce - spiega Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP - permetterà ai nostri consumatori e a tutti quelli che vogliono scoprire per la prima volta il nostro formaggio di acquistare il prodotto da casa senza perdere la garanzia e la qualità del marchio DOP. La sezione dedicata sul nostro sito accoglie, al momento, il Caseificio Il Fiorino e il Caseificio Maremma, ma ci prepariamo a implementare l’offerta con altri caseifici che si stanno già preparando alla vendita on line, consapevoli delle potenzialità economiche che questa opportunità rappresenta grazie all’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie”.