Neve a Firenze: Tramvia regolare, Gest ringrazia il personale

Dai nostri lettori numerosi like e commenti soddisfatti per il servizio offerto nonostante la neve

Servizio prolungato durante la notte per mantenere attivi i binari e regolarità durante la giornata di emergenza; tram promosso. "Conducenti, regolatori, addetti alla manutenzione. È grazie a loro se il servizio della Tramvia è stato garantito senza interruzioni o variazioni. Si sono fatti trovare pronti, hanno affrontato l’emergenza e lavorato di notte per consentire a tutti di prendere il tram, come sempre" è il messaggio che il gestore affida a Facebook ed ai social dell'azienda.

Segue l'elenco dei nomi: "Alberto, Aldo, Alessandro, Alessia, Alessio, Angelo, Andrea, Antonio, Arturo, Beatrice, Carmine, Christian, Daniela, Daniele, Dario, David, Enzo, Fabio, Francesca, Francesco, Giacomo, Giulio, Giuseppe, Jacopo, Lapo, Luca, Luigi, Marco, Marzia, Matteo, Michele, Paola, Pasquale, Pietro, Pellegrino, Raffaele, Riccardo, Rino, Roberto, Sara, Saverio, Sergio, Simone, Stefano, Umberto, Valentina, Veronica, Vincenzo, Vittorio".



Anche sulla Pagina di Nove da Firenze i lettori ai quali abbiamo chiesto di raccontarci la loro giornata si sono espressi con favore verso la Tramvia "Puntuale come sempre!" hanno commentato, a dispetto degli autobus che hanno incontrato alcuni problemi all'alba.

Tante le segnalazioni di fermate con passeggeri costretti a spostarsi a piedi per il mancato arrivo degli autobus, frequenze dilatate e problemi con la App di geolocalizzazione dei mezzi in arrivo alle paline elettroniche.