Morte di Niccolò Ciatti: il cordoglio dei fiorentini

Il ricordo del presidente del Quartiere 1 Sguanci: "Ragazzo sempre sorridente e gentile, un lavoratore aperto alla vita. Vicino alla famiglia". On line una una petizione diretta al Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Si chiama Rassoul Bissoultanov il ceceno accusato di aver colpito con un calcio mortale alla testa Niccolò Ciatti nel corso di brutale pestaggio, nella notte tra l'11 e il 12 agosto. Davanti al magistrato ha confessato, confermando di essere lui ad aver sferrato il calcio in testa, che ha ucciso il 22enne nella discoteca di Lloret de Mar. La magistratura spagnola ha trattenuto in stato di arresto solo l'atleta professionista, di 24 anni. I suoi complici ceceni potranno fare ritorno in Francia, dove vivono, a Strasburgo, come richiedenti asilo.

Scandicci si stringe alla famiglia di Niccolò Ciatti. Ieri sera oltre 500 persone hanno assistito e pregato assieme alla veglia per il ragazzo. "Niccolò Ciatti era un ragazzo sempre sorridente, un lavoratore che nel Mercato di San Lorenzo si è fatto apprezzare da tutti per le sue qualità umane e per la sua gentilezza, un giovane aperto alla vita. Come presidente del quartiere del centro storico sono profondamente addolorato dalla sua perdita, e sono vicino alla famiglia e al loro dolore". Questa la dichiarazione di Maurizio Sguanci, presidente del Quartiere 1, in ricordo del giovane aggredito e picchiato a morte a Lloret de Mar. "Adesso possiamo solo sperare che, almeno, la giustizia faccia rapidamente il suo corso, anche se questo non ci restituirà Niccolò" ha aggiunto il presidente Sguanci.

Intanto ha superato 90.000 sostenitori la pagina 'Vogliamo giustizia per Niccolò Ciatti'. Così si intitola la petizione diretta al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, sulla piattaforma web change.org, prima firmataria la sorella Sara.