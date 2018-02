Medichef: millennials alla caccia del gusto

Sabato 3 marzo 2018 (dalle 15 alle 19) al Museo di Palazzo Vecchio

Prosegue nei Musei Civici Fiorentini il lavoro con i teenagers, con l’obiettivo di individuare linee di dialogo e di lavoro fra i giovani e la cultura. Ecco perché in questi ultimi mesi è nato grazie all’impegno di MUS.E il Gruppo Teens, costituito da un gruppo eteregeneo di ragazzi delle scuole superiori fiorentine, che settimanalmente si è incontrato in Palazzo Vecchio per scoprirlo, studiarlo, interrogarlo… e trovare nuove idee.

Ne è nato l’evento Medichef, che verrà proposto ai giovani dai 14 ai 18 anni nel pomeriggio di sabato 3 marzo. In primo luogo i partecipanti, organizzati in piccoli gruppi, saranno invitati a degustare bendati alcune pietanze, cercando di indovinare di che cosa si tratta; subito dopo potranno visitare le sale di Palazzo Vecchio alla ricerca di quanto hanno assaggiato. Negli ambienti del museo incontreranno esperti coetanei che potranno fornire informazioni preziose sulla storia dell’edificio e della decorazione. Al termine dell’evento, il gruppo che avrà individuato il maggior numero di alimenti vincerà una cena all’Hard Rock Café di Firenze.

Il progetto si inserisce in un più ampio lavoro svolto da MUS.E per il coinvolgimento di giovani e adolescenti, un pubblico spesso “refrattario” alla visita dei musei. Tra le iniziative realizzate in passato ricordiamo il Blu Party al Museo Stefano Bardini, un vero e proprio “Selfie Art Challenge” nelle sale del museo (Video) e la giornata “Live your Inferno”, che ha portato i più giovani a vestire i panni di Tom Hanks/Robert Langdon e girare delle scene del film Inferno in Palazzo Vecchio (Video).