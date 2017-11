Il Paniere delle eccellenze della Fondazione ANT

Per sostenere l’assistenza specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore delle équipe medico sanitarie presenti in Regione

Quest'anno per le Feste, oltre alle tradizionali strenne e alle stelle di Natale, Fondazione ANT lancia in Toscana un nuovo prodotto solidale, pensato per celebrarne la ricchissima tradizione enogastronomica e realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali. Il Paniere delle Eccellenze è di fatto il progetto grazie al quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale della regione: il Paniere infatti è un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore e nello stesso tempo uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione. L'attenzione per l'enogastronomia è stata portata avanti da 3 anni in collaborazione con Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti tipici del territorio.

Il Paniere è anche un evento itinerante che vedrà l’affiancamento dei nostri nutrizionisti, medici o personale ANT in incontri informativi sulla dieta mediterranea e la prevenzione a tavola. Gli eventi saranno distribuiti su tutto il territorio toscano, soprattutto in occasione dei Merc’ANT di Natale o presso i nostri punti Paav ANT Toscana.

Con una donazione minima di 20 € sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze toscane - graziose borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio - e sostenere quindi il progetto di assistenza domiciliare oncologica che ANT offre in regione dal 1995 attraverso una équipe sanitaria specialistica composta da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti. In oltre 20 anni di attività, grazie alla generosità delle donazioni di privati e aziende, sono stati assistiti da ANT in Toscana 5.912 pazienti e sono state offerte centinaia di visite di prevenzione oncologica gratuita (quasi 2.500 nel solo 2016).

Questa iniziativa di ANT, che molto volentieri appoggiamo, ha un doppio valore - dice l'assessore a salute, welfare e integrazione socio-sanitaria della Regione Stefania Saccardi - Quello solidale di sostenere il progetto di assistenza domiciliare oncologica che ANT porta avanti in Toscana da oltre vent'anni. E quello di fare prevenzione, incontrando i cittadini sui temi della corretta alimentazione e della dieta mediterranea. Quindi grazie davvero ad ANT per questa duplice, importante iniziativa. Invito quanti vorranno fare un regalo solidale ad acquistare il Paniere delle Eccellenze.

Un’iniziativa di grande rilievo che confermerà ancora una volta la grande sensibilità dei toscani quando si tratta di dare il proprio sostegno a soggetti e associazioni impegnati nel mondo del sociale - è la dichiarazione dell'assessore regionale a commercio e turismo Stefano Ciuoffo - La Regione in questo caso è coinvolta anche con Vetrina Toscana, progetto che già in svariate altre occasioni ha affiancato il proprio marchio a campagne di solidarietà. Con il Paniere delle Eccellenze la Toscana, attraverso l'offerta di prodotti di altissima qualità di tante aziende che in questo modo valorizzano i propri territori, si appresta a fare un regalo ancora più bello a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà e che hanno trovato e continuano a trovare un punto di riferimento insostituibile nel lavoro di ANT e dei suoi volontari.

Quella che Fondazione ANT offre è un’assistenza preziosa, che viene incontro ai malati e alle loro famiglie con gratuità, in una fase della vita che ci trova tutti fragili e impreparati - aggiunge Simone Martini, delegato fiorentino di ANT - Un servizio che si fonda su un concetto “alto” di persona e che produce un impatto molto forte sulla società. Secondo uno studio di Human Foundation, infatti, per ogni euro donato alla Fondazione, il valore generato da ANT è pari al doppio: una conferma di quel percorso all’insegna della trasparenza e della qualità che ci vede impegnati da anni nella difesa della dignità della vita. Con questo particolare progetto del Paniere delle Eccellenze abbiamo voluto mettere al servizio della solidarietà anche i sapori di questa Regione nota a livello internazionale per i suoi eccezionali prodotti agroalimentari e legare ancora più strettamente ANT al territorio.

Gli appuntamenti dove sarà possibile trovare il Paniere delle Eccellenze insieme a tante altre splendide idee regalo :

- Firenze: Charity for ANT- Shopping solidale delle Grandi Firme,17-18 -19 novembre, Palazzo Borghese via Ghibellina 110.

- Firenze: Merc’Ant di Natale, 8 - 9 -10 Dicembre, Villa Arrivabene, piazza Leon Battista Alberti 2/A.

- Montevarchi: Merc’ANT di Natale, 7-8-9 -10 dicembre, Palazzo del Podestà, piazza Varchi 8.

- Pistoia: Merc’ANT di Natale, 14 -15 -16 -17 dicembre, Vivaio incantato presso Toscana Fair, via Bonellina 46.

- Massa: Merc’ANT di Natale, 15 -16 -17 dicembre, Paav Galleria Leonardo da Vinci 50

- Prato: Merc’ANT di Natale, 19 - 20 - 21 dicembre, palazzo Banci Buonamici, piazza sant’Antonino 5.