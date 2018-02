Duathlon Mugello Circuit: vincono Marta Bernardi e Michelangelo Parmigiani

Photo credits Matteo Oltrabella

Organizzata dalla TRIevolution

Un'edizione davvero avvincente e spettacolare quella del Duathlon Mugello Circuit, giunta alla quinta edizione. Partenza delle donne alle ore 12 in punto, nei 5,245 km di corsa subito in fuga e gara in solitaria per Marta Bernardi (TRIevolution) che è giunta in T1 con un vantaggio di 30" su Chiara Ingletto (Firenze Triathlon), più distaccate arrivano Michela Santini (Woman Triathlon) e Denise Tappatà (Civitanova Triathlon). Nei quattro giri di pista della frazione ciclistica rimane invariata la testa della gara con la lunghista Bernardi che consolida e aumenta il vantaggio, mentre nelle posizioni che contano si forma un gruppetto formato da Cecilia D'Aniello (TD Rimini), Ingletto e Santini, nelle retrovie l'altro terzetto è formato dalle giovani atlete di TRIevolution Teresa Falchi e Camilla Silvestri insieme alla podista Tappatà, in T2 giunge ancora solitaria la Bernardi che con una poderosa corsa finale va a vincere la quinta edizione del Duathlon del Mugello, seconda giunge Chiara Ingletto e chiude il podio Michela Santini.

Molto più combattuta la gara degli uomini partita alle 12.03; al comando nei 5,245 mm di corsa si portano i giovani della Silca Federico Spinazzè e Andrea Mason seguiti a poca distanza da Jakob Sosniok (LC Bozen). Durante il primo giro bike Spinazzè tenta una fuga in solitaria e resiste fino al secondo giro quando dalle retrovie si scatena Massimo Cigana (Eroi del Piave) che trascina un gruppo composto da Sosniok e Michelangelo Parmigiani (TTR), riprendendo il battistrada Spinazzè per poi giungere tutti assieme in T2. Frazione finale di corsa di 2,9 km da cardiopalma, con gli atleti che si giocano il podio al fotofinish arrivando in tre al traguardo con distacchi di pochi decimi!! La vittoria finale va a Michelangelo Parmigiani su Sosniok, terzo Spinazzè.

Un dopo gara molto apprezzato con musica, animazione, ristoro finale e pasta party e le premiazioni finali sempre partecipatissime con la bellissima sala del Media Centre gremita da oltre 300 atleti.

Il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani ed il Sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti hanno dato ulteriore prestigio alla cerimonia premiando rispettivamente le donne, gli uomini assoluti e le categorie mentre nei 55 monitor della sala giravano le immagini dei vincitori