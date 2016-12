Grande successo per Halloween e non è finita

Dopo il grande successo di Halloween, “La Notte è più bello” e l’ASD Fortis Juventus hanno organizzato un altro evento dance nei box del Mugello: IMMACOLATION 2016 -#ShowinTheBox in programma domani, mercoledì 7 dicembre.

• STAGE 1

(Reaggeton - Hit Radio - EDM - Hit '90)



23.00 - 00.00

JOHNNY WALKER LIVE BAND



00.00 - 04.30 La Notte è più Bello

Dj Set by

FRANCESCO GORETTI

FRANCESCO MASCARA

JOHN ASHLEE

+ MAZZA DA VOICE



Special Guest

*FABIO THE VOICE from "El~PavoReal"



Performance by B GLARE



• STAGE 2

(Techno - House)



23.00 - 00.30

LOP



00.30 - 01.45

ALBERTO MANTELLI



01.45 - 03.15 SPECIAL GUEST

*MENNIE (Tenax)



03.15 - 04.30

FRANKY HELL



Special thanks to NBS



PRICE



PREVENDITA: 20,00€ Consumazione inclusa INTERO ALLA CASSA: 25,00€ Consumazione inclusa



Prevendite in vendita dai pr La Notte è Più Bello, NBS e nei bar di tutto il Mugello + Strizzi Garden (Firenze-Novoli) + Deposito bagagli (Firenze-piazza della libertà)

Per info e prenotazioni: 3383943181 Tommaso Talluri