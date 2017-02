Caos Bollette, ritardi costosi e utenze ridotte

Il ritardo sul recapito delle fatture ha mandato nel caos i consumatori costretti a pagare una mora a sorpresa

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello attraverso il Sindaco di Barberino Mongatti ha segnalato: “Ormai da qualche tempo riceviamo segnalazioni da parte di cittadini che non ricevono più la posta con regolarità. Nello specifico si tratta di bollette di pagamento delle utenze dell’acqua potabile. Un ritardo assolutamente ingiustificato che in alcuni casi produce interessi di mora proprio sul pagamento regolare delle utenze. Un disservizio particolarmente diffuso nel nostro Comune anche rispetto agli altri della zona; motivo per cui abbiamo deciso di agire immediatamente attraverso contatti telefonici e missive e per il quale mi sono mosso in prima persona. Parallelamente ai problemi riscontrati sulla consegna delle bollette dell’acqua potabile, ci vengono segnalati ritardi anche per riguarda il servizio elettrico con, cosa ancor più grave, una limitazione del servizio da parte del gestore per i mancati riscontri sui pagamenti. Anche in questo caso, stiamo agendo attraverso l’invio di lettere al gestore chiedendo, oltre ad un tempestivo ed ottimale ripristino del servizio, l’annullamento della sanzione di mora applicata alle bollette già emesse.”

A seguito delle segnalazioni pervenute da Mugello e montagna fiorentina, l’Autorità Idrica Toscana e Publiacqua informano i cittadini che "Sono state effettuate verifiche puntuali sulle informazioni fornite da Nexive, cioè il vettore privato incaricato delle consegne postali. Sulla base di queste informazioni si segnala a tutti gli utenti che avessero ricevuto la propria bolletta in ritardo, che i loro termini di pagamento saranno dilazionati automaticamente di 10 giorni senza l’applicazione di nessun interesse di mora".

"Invitiamo - scrive Publiacqua - quei cittadini la cui fattura fosse arrivata scaduta o comunque in forte ritardo rispetto alla data d'emissione e quindi con una scadenza ravvicinata, a contattare Publiacqua, attraverso il nostri Uffici al Pubblico o attraverso il Numero Verde Informazioni e Pratiche (800 238 238), per richiedere una verifica e, nel caso la loro fattura risulti tra quelle non consegnate o consegnate in ritardo, sarà immediatamente dilazionata la data di scadenza per il pagamento e, ovviamente, non sarà applicata nessuna mora per ritardato pagamento. Intraprenderemo tutte le azioni necessarie ad assicurarci che questo tipo di disservizi non si ripeta" conclude il gestore idrico.