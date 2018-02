Campagna elettorale: in Mugello un altro confronto con le liste filo-fasciste

Stamani al Giotto. Resistenza della sinistra locale

Domani al Liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, l'assemblea studentesca ospiterà un confronto elettorale a cui parteciperanno, tra gli altri, Casapound e Forza Nuova.

Gli attivisti di Potere al Popolo, dalle 8:00, saranno di fronte ai cancelli della scuola a rappresentare la difesa dei valori democratici e costituzionali nati dalla Resistenza: "Con tutto il rispetto per gli studenti organizzatori siamo convinti che i fascisti, vecchi e nuovi, non abbiano alcun contributo da portare al confronto democratico, quello stesso che non esisterebbe se fossero loro a decidere, a maggior ragione in un istituto scolastico, luogo in cui ogni principio educativo dovrebbe rifarsi ai valori costituzionali. Il nostro antifascismo ci porta a non considerare come interlocutori legittimi e degni i seminatori di odio, razzismo, violenza e intolleranza, portatori a parole di una proposta di cambiamento ma espressione nei fatti delle reazione più cupa. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore i principi di uguaglianza, democrazia e libertà a partecipare".