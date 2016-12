"1950 America Diner" si trasferisce in via Nazionale angolo via Guelfa

Mercoledì 21 dicembre inaugurazione dalle 20 alle 22 con un buffet gratuito open bar e musica dal vivo con Swing e Rock ’n’ Roll con The Twister

"1950 American Diner" si trasferisce da via del Moro a via Nazionale. L'inaugurazione è fissata per mercoledì 21 dicembre a partire dalle ore 20 e fino alle 22 con un buffet gratuito open bar e musica dal vivo con Swing e Rock ’n’ Roll con The Twister.

Dopo appena due anni e mezzo chiude il “1950 American Diner” di via del Moro si trasferisce in una sede più grande, anzi grandissima: quasi 1000 mq in via Nazionale angolo Via Guelfa. L’occasione sarà una festa grande: dalle 20 alle 22 buffet gratuito ed open bar.

Il format del nuovo locale è quello ormai caratteristico degli originali “1950 American Diner”: burger, cucina tex mex, carne alla griglia, insalate, dolci, rivisitando un menù tipico americano con prodotti di alta qualità italiani, rigorosamente scelti fra i migliori della gamma. Una perfetta riproduzione dei ristoranti americani che negli anni Cinquanta, fra colori vivaci e cromature, cibo servito da sorridenti cameriere in sgargianti livree sui pattini a rotelle, col sottofondo dalla rivoluzionaria musica di Big Joe Turner, Chuck Berry, Elvis Presley, etc.

Il nuovo punto vendita vedrà diverse novità: sarà aperto dalla mattina alla sera e si potranno gustare anche ottime colazioni all’americana. Ci sarà un American cocktail bar aperto per il dopocena. Il nuovo locale disporrà di un MINI DINER per i più piccoli, uno spazio interamente dedicato a loro con giochi, un playground con piscina di palle e percorso acrobatico. I bambini potranno così mangiare da soli in un mini Diner creato a loro misura, supervisionati da educatrici e animatrici.

Sarà possibile poi noleggiare lo spazio per compleanni e feste private in un’area apposita, sempre usufruendo del servizio di animazione interno.

Ma non finisce qua. Il nuovo ristorante avrà anche un’intera zona dedicata allo street food. I clienti potranno infatti ordinare direttamente dalla strada il loro cibo take away, che disporrà di una selezione studiata ad hoc di panini; sempre per il cibo take away, ci sarà anche un burritos bar.

La politica seguita - fanno sapere dal locale - quella del prezzo giusto, alla portata di tutti i fruitori di tutte le età, pur senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

All’interno del locale c’è uno SHOP ufficiale dove acquistare gadget e oggettistica marchiata “1950 American Diner”, con tanto di linea di abbigliamento ispirata ai favolosi anni Cinquanta.

Insomma, un nuovo concept store nella città di Firenze, non un qualsiasi negozio in catena gestito da una multinazionale: al contrario, l’invenzione e la gestione dei “1950 American Diner” originali sono toscanissime, dovute all’ingegno dell’inarrestabile Tristana Tramonti, che ha percorso da un capo all’altro più volte gli Stati Uniti alla ricerca di oggetti d’arredamento originali. Con questi aprì il primo “1950 American Diner” a Calenzano il 7 dicembre 2011 e da allora è stato tutto un crescendo, con nuovi locali originali e, ahinoi, molte imitazioni. Diffidatene!