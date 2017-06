Viareggio e Torre del Lago: un mare di cose da fare

Stasera Notte Bianca a Viareggio. A Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, il premio EvergreenForte. A Forte dei Marmi nell'estate 2017 Gabbani, Nek, Renga, Venditti a Villa Bertelli

Dopo il successo delle prime due edizioni torna per la stagione turistica 2017 “UN MARE DI COSE DA FARE”, la guida realizzata da Rete Imprese Balneari Viareggio, Rete Imprese Marine del Parco, Associazione Albergatori,Confcommercio Viareggio e Stops.it con il patrocinio del Comune di Viareggio nella persona dell’Assessore al Turismo Patrizia Lombardi, dell’Ente Parco Migliarino - San Rossore – Massaciuccoli e il supporto di Covetax – Radio Taxi Viareggio. Il decalogo delle “cose da fare” raccoglie le tante attività a disposizione dei visitatori e, perché no, dei residenti per rilanciare l’immagine di Viareggio che, oltre ad essere una delle più belle località balneari d’Italia, è un territorio ricco di risorse naturali, culturali e paesaggistiche che meritano di essere promosse e fruite. La promozione avverrà direttamente sul territorio, con la stampa e la distribuzione di guide cartacee, e online attraverso il sito www.lovingviareggio.it e la fanpage Facebook LovingViareggio. La duplice modalità di promozione consente al fruitore di avere una visione completa e facilmente accessibile, con tanto di cartina interattiva, di quelle che sono le tantissime attività da svolgere durante il tempo libero a Viareggio e dintorni. La presenza su web è supportata anche dall’hashtag ufficiale #lovingviareggio, già fortemente utilizzato e in grado di convogliare in un unico contenitore virtuale le emozioni multilingue, multicolore e multisensoriali che la splendida città di Viareggio e la Versilia in generale riescono a suscitare nell’animo di residenti e visitatori. Le realtà aderenti all’edizione 2017 offrono una vasta varietà di proposte: alla sezione Sport & Avventura hanno aderito la Scuola Vela Mankin, l’Arizona Surf Skool, Girofly, il Motoclub Perla del Tirreno, Air Climbing, Beach Paradise, Bertola Tennis, Paintball Games Viareggio. A rappresentare l’enorme offerta naturalistica che Viareggio & dintorni propongono sono l’Oasi Lipu Massaciuccoli, Ce.tu.s, Legambiente Versilia, NaviLago, Fiori Commestibili Bio, Mr Pic e Sistema Corchia Underground. Vasta scelta anche per gli appassionati di Cultura & Eventi grazie all’adesione del Festival Puccini, di GAMC, del Museo del Carnevale, della Villa Museo Puccini, della Fondazione Matteucci per l'Arte Moderna, del Museo della Marineria, di CineMare Versilia, Villa Argentina e Villa Paolina.

Moltissime sono le iniziative che durante la Notte Bianca organizzata da Confcommercio. Stasera saranno proposte dalle attività commerciali del lungomare. Ristorante Olivieri, in collaborazione con Viva, presenta "Incanto". Un'artista che danza leggera tra la poesia delle bolle e i suoi strumenti... dai suoi bauli spunta la magia dell’affabulazione, modella la sua arte, plasma le intuizioni. Poeta, esteta... vi regalerà attimi di spensieratezza e di sogno trasformando le vostre sensazioni in vere e proprie emozioni. Lo spettacolo, eccentrico e vitale, arricchito dall’uso di effetti speciali è adatto ai grandi e ai bambini. La serata prosegue con un djset di Dj Niccolò Andrei. Musica per tutti i gusti e la possibilità di scatenarvi con ritmi calienti e incalzanti. Il Bar Orsi, invece, come Londra si trasforma nella capitale del divertimento. L’evento “Portobello Road” ideato da Viva, vuole essere un evento dalle mille anime, la destinazione più stuzzicante e stimolante della Notte Bianca, dove musica, divertimento, cultura e arte saranno elementi caratteristici del lounge bar londinese nell’area nord del lungomare viareggino. A partire dalle 17.00 sarà allestito un vero e proprio angolo della City, un percorso fuori dagli schemi con esposizione di opere d’arte di giovani artisti e opere dell’ingegno che renderanno l’area vitale e cosmopolita grazie alle musiche incalzanti di Dj Simone Palagi. A seguire, happy hour musicale fino ad entrare nel vivo della festa : quando cala la notte nella capitale europea della dinamicità. E a grandissima richiesta, nella patria del Carnevale, si attende in trepidante attesa l’arrivo della regina Elisabetta, una visita riservata, studiata nei dettagli, che coinvolgerà la folla davanti al Bar Orsi, che come impone il protocollo, sarà “blindato e controllato” da numerosi uomini delle forze dell’ordine. Special Guest della City la giovane band emergente The Berries Band che renderà omaggio alle rock band londinesipiù famose del mondo. Durante la serata, saranno omaggiati dei biglietti a tutti coloro che si fermeranno per consumare un drink e, gran finale, a mezzanotte, con l’estrazione in diretta e ritiro immediato, di un soggiorno per due notti per due persone a Londra in hotel a tre stelle, messo a disposizione dall’Agenzia di viaggi “Il Vagero” di Viareggio. Presenta: Daniele Maffei.

Tutto pronto per la grande inaugurazione dell’area estiva alla Capannina di Franceschi fissata per stasera. Il nuovo Village Fdm , questo il nome , ha subito un forte restyling grazie alla collaborazione con il celebre marchio Absolut Elyx diventando così un nuovo punto di forza del locale cult della Versilia. Nuovi gli arredi dei privè che si trasformano in un’area elegante e raffinata , nuovo il soundsystem , nuovo l’impianto luci ed un impatto cromatico che lo rende veramente accattivante. Tutto partirà dalle ore 21 con il rinomato ristorante della Capannina , alla carta o con i menù guidati scelti dai loro chef per proseguire dalle 24 con la serata disco che sancirà ufficialmente l’inizio dell’estate Con la nuova apertura del Villa Fdm diventano 3 le sale dedicate alla musica. Nella sala centrale, come vuole la tradizione spazio alle band live . Questa settimana sarà la volta dell’Acqua Azzurra Band cui faranno da cornice i dj della Capannina Charlie Dee e ospite d’eccezione Marco Laschi , alla voce il Milanese ormai di casa Mauro Gonzini . Nell’area Village spazio ai giovani talenti in consolle con i suoni di Davide Bianucci , Massive Rocke e Scaltromix , Dab e alla voce Sally Vox. Immancabile infine l’appuntamento al piano bar con Stefano Busà al suo pianoforte e Stefano Natali con il suo dj set revival ormai un must del locale della famiglia Guidi. Questo primo assaggio d’estate apre la strada ad una stagione ricadi appuntamenti come ci spiega il direttore artistico Glauco Ghelardoni. La Capannina ha in serbo tante sorprese per questa estate e già dal 24 Giugno il calendario prevede subito un evento imperdibile , torna infatti il party che ha incantato tutta la Versilia “Oriental Obsession” concepito e realizzato con uno dei dj italiani più quotati nel panorama mondiale , Federico Scavo. Le sorprese non sono finite infatti con l’estate la Capannina di Franceschi aumenta le sue serate di apertura. Fissata per Venerdì 30 giugno l’inaugurazione del Venerdì notte e da Lunedì 10 Luglio nascerà “Animals” un nuovo formato studiato per i più giovani che è destinato a riscuotere un enorme successo in Versilia. Non ci resta che darvi appuntamento per questo Sabato alla Capannina di Franceschi per l’inizio di una nuova e scintillante stagione estiva. Per prenotazioni ed informazioni è possibile contattare i numeri 0584.80169 371.3799456.

Ieri in occasione dell’inaugurazione della manifestazione EvergreenForte a Forte dei Marmi, Veronica Berti, moglie del cantante Andrea Bocelli ha ricevuto un premio floreale da parte dell’organizzazione. La signora Bocelli è stata premiata per il suo impegno e il suo costante supporto alla città di Forte dei Marmi.

In testa alle classifiche delle mete turistiche estive più amate d’Italia e d’Europa, anche per il 2017 Forte dei Marmi sarà palcoscenico di grandi eventi nello spazio dell’ottocentesca Villa Bertelli. Concerti, Musical, Teatro e Arte, con ospiti italiani e internazionali per una stagione dedicata a tutti: sono questi gli ingredienti di Estate a Villa Bertelli (Forte dei Marmi), che torna per il quinto anno consecutivo e dopo un anno da record, portando su uno dei palchi più prestigiosi della penisola, nella cornice ottocentesca di una delle ville storiche della Versilia, una programmazione all’insegna di grandi ospiti e grandi nomi. Per rinnovare ancora una volta la tradizione italiana che vede la Versilia patria indiscussa dell’Estate. Una formula inedita, quella di Villa Bertelli, per unire e far incontrare i gusti di chi da sempre vive la riviera versiliese: dagli amanti dei grandi classici, alle famiglie, dai giovani, agli adolescenti, ai più raffinati palati. Una rassegna di grande musica che si è affermata su scala nazionale, e che quest’anno si conferma festival di punta dello stivale con artisti come: Simona Molinari (14 luglio), Jack Savoretti (22 luglio), Chiara Galiazzo (4 agosto), Le Orme e i Dik Dik (5 agosto), Ermal Meta (9 agosto), Francesco Gabbani (10 e 11 agosto), Nek (12 agosto), Antonello Venditti (14 agosto), Francesco Renga (16 agosto), Marco Masini (13 agosto), Enrico Brignano (17 agosto), Renzo Arbore con L’Orchestra Italiana (19 agosto), Giuseppe Giacobazzi (21 agosto), Max Gazzè (22 agosto), TheGiornalisti (24 agosto), Benji e Fede (25 agosto). La musica diventa protagonista della V edizione di Estate a Villa Bertelli il 14 luglio con “Loving Ella” lo speciale progetto jazz di Simona Molinari con guest Mauro Ottolini per omaggiare i 100 anni della nascita di Ella Fitzgerald, prosegue il 22 luglio con l’ospite internazionaleJack Savoretti, uno dei protagonisti della rinascita del cantautorato britannico, e il 5 agosto con una reunion che vede insieme Le ORME e i Dik Dik, gruppi storici della scena progressive italiana. Ad agosto, spazio alle grandi rivelazioni dell’ultimo anno, direttamente dal podio del Festival di Sanremo, Ermal Meta il 9 agosto eFrancesco Gabbani con doppia data il 10 e 11 agosto.Il 12 agosto, dopo il fortunato esordio all’Arena di Verona, arriva Nek, e a seguire ancora la grande musica italiana insieme a Marco Masini (13 agosto), auna colonna della scena degli ultimi 40 anni, Antonello Venditticon una serata di grandi successi il 14 agosto e a Francesco Renga (16 agosto). Dopo l’imperdibile parentesi con la comicità di Enrico Brignano il 17 agosto, il massimo esponente della musica popolare italiana nel mondo, Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana, sarà protagonista a Villa Bertelli il 19 agosto mentre il 21 agosto si riderà ancora con Giuseppe Giacobazzi, direttamente da Zelig. Tutti in piedi il 22 agosto con Max Gazzè, mentre grande è l’attesa per la rivelazione del pop italiano, TheGiornalisti il 24 agosto, e il gran finale il 25 agosto con un’occhio al pubblico teen insieme Benji e Fede. Non solo grandi nomi per “adulti”, Forte dei Marmi, infatti, conferma a Villa Bertelli la sua attenzione agli spettacoli a dimensione di bambino: l’8 luglio con Cappuccetto Rosso il musical e il 15 luglio con Peter Pan, per far viaggiare adulti e bambini sulle ali della fantasia. Dal musical al Teatro dialettale: il 16 luglio a Forte dei Marmi torna anche Versiglia in bocca forte di un irresistibile accento versigliese e della collaudata coppia d’attori locali.