Vaccini in Toscana, Codacons denuncia: "Scandalo premio ai Pediatri"

Esposto alla Corte dei Conti, alla Procura di Firenze e diffida all’Ordine dei medici

Il Codacons in una nota ufficiale definisce "Scandaloso l’accordo siglato dalla Regione Toscana che riconosce premi in denaro ai medici pediatri che sottopongono tutti i propri pazienti alle vaccinazioni".

Una misura "talmente grave e iniqua" da portare oggi l’associazione dei consumatori a presentare "un esposto alla Corte dei Conti della regione e alla Procura di Firenze e una diffida nei confronti dell’Ordine dei medici".

"La Regione Toscana ha siglato un accordo che riconosce sostanziosi premi in denaro ai pediatri – spiega il Codacons – Per ogni atto vaccinale al medico viene erogato un importo di 15 euro, ma il premio sale a 1.000 euro se si raggiunge una copertura vaccinale tra i propri assistiti maggiore del 95% per l’ esavalente; 1.000 euro per copertura maggiore del 95% per morbillo; 1.000 euro per copertura vaccinale tra gli assistiti femmine maggiore dell’ 80% per papilloma virus. Tali premi sono dimezzati se il raggiungimento è tra 92 e 95% per l’ esavalente, tra 71 e 80% per papilloma virus".

Lo scopo sanitario della vaccinazione viene secondo il Codacons "mercificato e si trasforma in una corsa al profitto e alla somministrazione il più elevata possibile di vaccini".

L'Associazione si chiede poi "con quali risorse verranno pagati i medici e se tali premi ricadranno sulle spalle della collettività".

Per tale motivo l’associazione ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti della Toscana, affinché "verifichi eventuali usi impropri dei soldi pubblici derivanti dall’accordo in questione, e alla Procura di Firenze per accertare possibili fattispecie penalmente rilevanti. Una formale diffida sarà inoltre inviata all’Ordine dei medici di Firenze perché apra un procedimento disciplinare nei confronti di tutti i pediatri che hanno accettato emolumenti in denaro in cambio della vaccinazione di massa".