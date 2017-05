​Vacanze in camping in Toscana, boom di olandesi e italiani

Dai dati di aprile 2017 sulle prenotazioni online nei campeggi e villaggi italiani emerge l’appeal incontrastato della Toscana

I ponti primaverili e l’avvicinarsi dell’estate riaccendono la voglia di vacanze degli italiani che, sottotono nel primi mesi dell’anno, come da tradizione si confermano amanti delle belle giornate e delle prenotazioni last minute. In base ai dati raccolti ad aprile 2017 da Campingitalia.it ( www.campingitalia.it ), portale di booking online per i campeggi italiani del network KoobCamp ( www.koobcamp.com ), il mese di aprile 2017 si è chiuso ancora una volta all’insegna della Toscana: Firenze, città d’arte, mare, natura e tradizioni enogastronomiche hanno consentito alla Toscana di svettare in cima alla classifica delle regioni più richieste con il 16,84% delle richieste. Mantiene forte il suo appeal anche il Veneto, secondo con il 15,78% delle richieste, a sua volta incalzato dalla Liguria che, rispetto ai primi mesi dell’anno, sale fino a quota 14,24%.

Più staccate le altre regioni italiane, con la Sicilia subito fuori dal podio con il 7,62% delle richieste, seguita a distanza ravvicinata da: Abruzzo al 7,55%, Campania al 5,68%, Lombardia al 5,41%, Lazio al 5,28% e Sardegna al 4,88% ed Emilia Romagna al 4,48%.

Guardando alle nazionalità, gli olandesi si confermano i più attivi all’inizio dell’anno, anche se ad aprile 2017 cresce la voglia di vacanze degli italiani. Arriva infatti dai Paesi Bassi il maggior numero di prenotazioni online del mese di aprile, pari al 30,95% del totale, davanti all’Italia che cresce e si attesta al 28,57%. Terza posizione per il Belgio, al 14,29%, davanti alla Francia con l’11,90% e alla Germania con il 7,14%.