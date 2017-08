Università di Firenze: da mercoledì 23 agosto sportello di orientamento al Rettorato

Partite le immatricolazioni anche all’Università di Pisa

Ultimi dubbi sulla scelta universitaria? Alla ricerca di chiarimenti sul corso di laurea preferito? Da mercoledì 23 agosto le future matricole dell’Università di Firenze potranno rivolgersi allo sportello orientamento che si apre in Piazza San Marco, 4 in una nuova sede, al piano terra del rettorato. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9-13:30 e dalle 14:30 alle 18:00: il servizio di prima accoglienza e informazione si rivolge in particolare, in questo periodo, ai neodiplomati delle scuole superiori che stanno decidendo il proprio percorso universitario in vista dell’immatricolazione.

A Pisa è aperto al Polo Fibonacci, in via Buonarroti 4, “Matricolandosi”, il centro per le immatricolazioni che, insieme allo sportello "Welcome International Students!", accoglie ogni anno gli studenti italiani e internazionali che scelgono di iscriversi all'Università di Pisa. Oltre al centro servizi che fa ormai parte della tradizione dell'Ateneo, è attivo anche il portale web, pensato per essere fruito anche sui dispositivi mobili. E anche quest'anno sarà disponibile un'applicazione che, con il semplice inserimento del voto di maturità e dell’ISEE, sarà in grado di calcolare in tempo reale l’importo delle tasse da pagare. Nato nel 2004, "Matricolandosi" è sempre molto apprezzato dai nuovi allievi sia perché presenta in forma semplice e omogenea tutte le informazioni sui corsi di studio, sia perché guida passo dopo passo i ragazzi nelle procedure di immatricolazione, fino alla consegna del libretto universitario e della Cartapiù, la carta di riconoscimento che l'Università di Pisa ha creato per i suoi studenti in collaborazione con la Banca di Pisa. Cartapiù è una card multiservizi che può essere usata per l’accesso ai servizi universitari come la mensa e il prestito bibliotecario, e, se attivata, come carta conto dotata di IBAN e quindi utilizzabile come un qualsiasi conto corrente. Il Centro "Matricolandosi" è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 fino al 20 ottobre 2017. Dal 7 al 22 agosto 2017 resterà chiuso per la pausa estiva. Gli stessi orari valgono anche per il WIS! che, oltre ad accogliere gli studenti internazionali, costituisce un punto di accoglienza unico per tutti gli studenti stranieri coinvolti in programmi di mobilità, a cui si può accedere tramite appuntamento all’interno dell’orario di apertura.