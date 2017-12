Università, a Firenze una simulazione gratuita del test di accesso per Medicina e Bocconi

Domenica 17 dicembre al Fuligno (zona SMN) prova generale per aspiranti camici bianchi ed economisti

Aspiranti camici bianchi ed economisti del domani a raccolta, domenica 17 dicembre: doppio appuntamento all’Educandato del Fuligno di Firenze (via Faenza 48, zona Stazione Santa Maria Novella) con la simulazione gratuita del test di ammissione alla Facoltà diMedicina e all’Università Bocconi di Milano, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 16. La simulazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori e universitari, ma i posti sono limitati (30 in tutto), pertanto è richiesta la prenotazione. Info e prenotazioni: info@logicaleducation.it – tel. 328 3623773.

Poco più di un’ora per mettersi alla prova, misurare il proprio grado di preparazione e fare i conti con l’ansia da prestazione e una materia misconosciuta ai più: la logica. Sono i quesiti di logica, infatti, a fare la parte del leone nei test di accesso: la logica pesa per circa la metà per quanto riguarda gli aspiranti bocconiani, che dovranno confrontarsi anche con la matematica, per circa un terzo per chi sceglie le professioni sanitarie e dovrà farsi trovare preparato anche sulle materie scientifiche.

La simulazione sarà in tutto e per tutto simile a quella ufficiale: 100 minuti per rispondere a 60 quesiti nel caso di Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie, 120 minuti per 100 quesiti nel caso dell’Università Bocconi di Milano. Il test della Bocconi, una delle più rinomate università in campo di scienze economiche, è molto simile a quello dell’Università Cattolica di Milano e pertanto può essere utile anche a chi volesse intraprendere questa strada.

In aula ci saranno i docenti di Logical Education, associazione senza scopo di lucro che si occupa della diffusione della cultura della logica e del merito tra le giovani generazioni, impegnata da anni in corsi di preparazione ai test di accesso all’università e altre attività nelle scuole di Firenze e dintorni, tra cui, proprio domani, un incontro su come riconoscere le fake news all’Assemblea dell’Istituto Russell Newton (Cinema Aurora di Scandicci, dalle ore 8.30). L’incontro, a cura di Federico Boem, docente di Critical Thinking all’Università di Milano Statale e al Kings College of London (UK), avrà come tema “Le bufale, internet: pensare criticamente nell'era dell’informazione”.