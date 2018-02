Turismo: nonostante tutto gli statunitensi adorano la Toscana

Ospite nei giorni scorsi uno dei maggiori personaggi televisivi statunitensi e per S.Valentino, Obama fa gli auguri a Michelle su Twitter con una foto della loro ultima vacanza in Toscana

Nonostante la crisi economica, le aggressioni sessuali alle studentesse, il nazi-fascismo risorgente, la Toscana è sempre al centro dei media statunitensi.

Nei giorni scorsi una nota produzione televisiva USA, denominato “Conan without borders”, ha scelto la nostra regione come base del suo viaggio on the road, che ha incluso Firenze, il Chianti, Cortona, Roma e Napoli. Il conduttore, Conan O’Brien, è uno dei maggiori intrattenitori televisivi americani. Ha condotto il Late Night with Conan O'Brien, talk-show della NBC, dal 1993 al 2009, vincendo numerosi premi come l’’Emmy (il più importante premio televisivo a livello internazionale) ha sostituito Jay Leno al The Tonight Show sulla stessa rete ed è considerato uno dei più influenti produttori e conduttori Tv del mondo. Una troupe, composta da 15 persone, accompagnava O’Brien e il co-conduttore Jordan Schlansky. Il format verrà poi trasmesso in autunno nelle Tv americane e di tutto il mondo.

Gli auguri di San Valentino con un tweet al profumo di Toscana, anche per Barack Obama che invia alla moglie Michelle dal proprio account una fotografia, che li ritrae abbracciati e sorridenti con alle spalle il Monte Amiata, durante il soggiorno nel maggio 2017 nelle campagne tra Buonconvento.