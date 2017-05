​Tramvia, ribaltamento Pisacane e doppio senso in via XX Settembre

Dalle 21 al via la posa delle travi della copertura della trincea Guidoni

Procedono i lavori della tramvia. Domani pomeriggio è programma il ribaltamento del cantiere in via Pisacane nel tratto da via Palazzo Bruciato a via Tavanti. I lavori si sposteranno quindi sull’altro lato della strada e andranno ad interessare anche l’incrocio tra via la stessa via Pisacane e via Tavanti. Non sarà quindi più accessibile l’attraversamento dell’asse di via Tavanti da via Pisacane verso via Romagnosi-via Vittorio Emanuele II. I veicoli provenienti da via Corridoni e diretti in via Vittorio Emanuele II dovranno quindi utilizzare l’itinerario via Galluzzi-piazza Leopoldo-via Tavanti-via Celso-via Alderotti arrivando quindi in via Vittorio Emanuele. In dettaglio i provvedimenti previsti sono un divieto di sosta e un senso unico in via Pisacane, nel tratto interessato dal ribaltamento, verso via Tavanti oltre alla chiusura dell’area dell’incrocio con tra via Tavanti e via Pisacane. E ancora via Tavanti nel tratto via Pisacane-piazza Leopoldo oltre alla corsia in direzione Careggi sarà ripristinata anche quella in direzione della piazza con divieti di sosta. Questi provvedimenti comporteranno le deviazioni delle linee Ataf 2 e 14.



Sempre domani pomeriggio sarà ripristinato il doppio senso nella direttrice piazza della Costitituzione-via XX Settembre per la conclusione della posa dei binari sulla carreggiata. In dettaglio il tratto via XX Settembre interessato è quello tra via 24 Maggio e via Crispi: domani, giorno di istituzione del provvedimento, saranno in vigore anche divieti di sosta.



Sempre domani, ma dalle 21, è in programma l’avvio del varo delle travi della copertura della trincea Guidoni della linea 2.

Previsti restringimenti di carreggiata nello stesso viale da viale degli Astronauti all’intersezione con viale XI Agosto. Restano due corsie in direzione ingresso città. Termine previsto 30 maggio