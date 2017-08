Tramvia: Palazzo Mazzoni diventa una galleria

In corso l'apertura del varco nel palazzo su viale Belfiore

"Procedono senza interruzione i lavori della Linea 2 della Tramvia per completare l'attraversamento di viale Belfiore" avvisa l'assessore Stefano Giorgetti.

Il Palazzo Mazzoni diventa una galleria per il Sirio sulla tratta Aeroporto - Santa Maria Novella.

Il Video

Un intervento che taglia per sempre non solo lo stabile degli anni '30 ma anche uno dei viali piu' trafficati di Firenze

"Oggi pomeriggio è stato effettuato il taglio del varco nella facciata del Palazzo Mazzoni ed è stata iniziata la demolizione del tratto di parete tagliata. Si tratta della prima porzione del varco in cui passeranno i tram e che adesso sarà utilizzato per smaltire il materiale di risulta proveniente dalla demolizione delle parti prevista dal progetto. Da qui entrerà anche il macchinario per il consolidamento del palazzo, passaggio indispensabile per completare la realizzazione della galleria per i tram".

L'opera di ingegneria edile si colloca all'interno della complessa fase di realizzazione delle Linee 2 e 3 portate avanti contemporaneamente con la supervisione dell'assessorato guidato da Giorgetti che si candida a superare la coppia Matulli - Bacci che ha supportato la realizzazione della Linea 1.

Nell'area a breve la nascita dello Student Hotel, il secondo a Firenze oltre a viale Lavagnini - Strozzi sul suolo da anni abbandonato e caratterizzato da una ingombrante, quanto inutile, voragine.