​Tramvia: 300 milioni per le nuove Linee del sistema fiorentino

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono in arrivo altri 29,9 milioni di euro, per l’estensione del sistema che si sommano a quelli già arrivati

Firmato dal ministro Graziano Delrio un decreto di riparto di 191,026 milioni di euro del “fondo per migliorare l’offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, destinato alle reti metropolitane, le linee tramviarie e il materiale rotabile”.

Firenze è una delle sette città destinatarie di queste risorse che saranno utilizzate per le estensioni già progettate del sistema.



Questo finanziamento si va ad aggiungere a quello precedente di 47 milioni assegnati con il precedente decreto di dicembre e agli ulteriori 148,4 disponibili (100 dello Sblocca Italia e 48,4 del Patto per Firenze) e agli 80 milioni di fondi comunitari per l’ulteriore prosecuzione delle linee tramviarie.



"Buone notizie per la Tramvia di Firenze - dice il sindaco Nardella - il Governo che è rimasto soddisfatto dell’andamento della realizzazione delle linee 2 e 3, ha appena deciso di destinare altri 30 milioni per l’estensione del sistema tranviario. Questo finanziamento si va ad aggiungere a quello precedente di 47 milioni e agli 80 milioni di fondi comunitari. Andiamo avanti nel nostro progetto di una città con un trasposto pubblico più efficiente e green".