Temporale su Firenze: sottopassi allagati, si ferma la Tramvia

Temporale su Firenze 10 agosto 2017

Dopo la lunga siccità arriva il temporale, black out in città, alberi caduti e scatta l'allerta

Il forte temporale arrivato da est ha stazionato alcuni minuti sul capoluogo riversando una grande quantità di acqua.

Allagati i sottopassi in città, criticità segnalate al Gignoro, sottopasso Perfetti Ricasoli e Palach. Allagati anche i sottopassi di via del Perugino e via delle Cascine. A causa di un black out elettrico dovuto ad al forte temporale il servizio della Linea T1 è stato interrotto.

Tra le 13.30 e le 14.15, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha chiuso, per motivi di sicurezza, l’accesso alla Cupola del Brunelleschi e al Campanile di Giotto per una trentina di minuti, mentre le persone che si trovavano sui monumenti sono state fatte scendere e messe al riparo dentro la Cattedrale. Anche due sale del Museo, le Cantorie e le Navate, sono state chiuse al pubblico momentaneamente a causa di un pozzetto che per le intense piogge non riceveva.

E' caduto un albero nel viale Corsica, già oggetto di abbattimenti programmati in estate, rinviati poi a settembre.



"Questo è uno degli alberi in viale Corsica - è il Post Facebook del sindaco Dario Nardella - che dovevamo abbattere. Vederlo cadere per un temporale suscita in tutti la stessa esclamazione: meno male non c'era nessuno! Il piano di taglio di 282 piante e ripiantumazione di 800 nuove nasce, non da un capriccio, ma dal confronto con gli esperti e dal nostro dovere di tutelare la salute pubblica dei cittadini. Su quell'albero c'è ancora il cartello di protesta con scritto "io sono sano", affisso dai manifestanti che la scorsa settimana ci hanno costretti a sospendere i lavori. Quello che è appena successo ci conferma che eravamo e siamo nel giusto e soprattutto che dobbiamo andare avanti".

Interviene così sull'accaduto la consigliera del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos: “Per fortuna questa volta non è successo niente. Non capiamo perché però è da un anno che il PD vuole abbattere tutti gli alberi di Viale Corsica con la motivazione dell’urgenza per poi rimandare tutto a settembre. Fin dal 31 luglio, il primo giorno di protesta contro gli abbattimenti feroci che stanno avvenendo in tutta la città, abbiamo affermato che non tutti gli alberi di Viale Corsica fossero da abbattere. Dopo diversi incontri i nostri esperti hanno riconosciuto che alcuni alberi sono da abbattere e tra questi ci è stato indicato proprio quello che è cascato oggi. Perché l’Amministrazione ha rimandato tutto il progetto di Viale Corsica a settembre? Gli alberi insicuri vanno abbattuti senza se e senza ma, ma quelli sani vanno tutelati. Non importa se tutelarli comporta oneri maggiori, ma la manutenzione dev’essere fatta, periodicamente e a tutti gli alberi, cosa che il Comune – conclude Arianna Xekalos – non fa preferendo risparmiare e abbattendo a tappeto”.

Per possibili temporali forti resta il rischio idrogeologico idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta partita alle 13 di oggi, con l'arrivo della pioggia, si concluderà stasera alle 20.



Domani, venerdì 11 agosto, il codice giallo si limita alla costa centro settentrionale con mare ancora molto mosso e vento forte.

La Protezione civile raccomanda di fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani. E invita a guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it



Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico