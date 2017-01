Sanità in Toscana: mancanza di personale negli ospedali e nei territori

​La denuncia dei sindacati CGIL CISL UIL

"Abbiamo più volte denunciato la mancanza di personale sia negli ospedali che nei territori; mancanza che ha portato a far entrare in sofferenza i servizi verso i cittadini come ultimamente emerso per i Pronto Soccorso. Nella riunione odierna tra l'Azienda, le OO.SS. e la RSU ci è stato comunicato il piano assunzioni che prevede la sostituzione al 100% del personale andato in pensione. Riteniamo questo un primo segnale di attenzione verso i servizi e i lavoratori" sottolineano le tre sigle sindacali.

Un punto di partenza ancora non soddisfacente. "Servono più certezze sia sui tempi che sulla progettualità complessiva delle assunzioni a sostegno dei servizi. Chiediamo all'Azienda di procedere velocemente alle assunzioni chiamando dalle graduatorie valide e con ESTAR a bandire nuovi concorsi per i profili dove le graduatorie non ci sono (tecnici di radiologia, ecc...). Chiediamo anche di rendere velocemente effettive le assunzioni per le nuove attività e per l'incremento delle attività esistenti indispensabili per risolvere i tanti problemi aperti in azienda".

A livello nazionale è "sempre più attuale la necessità di investimenti in sanità e il rinnovo del contratto nazionale e l'eliminazione dei vincoli sulla spesa di personale".