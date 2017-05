Salone del Libro di Torino, la Toscana si presenta

"La cultura vola oltre i confini" è il tema e filo conduttore del cartellone di iniziative del padiglione della Regione Toscana

La Toscana è la regione ospite a Torino, in questa trentesima edizione di un Salone che si presenta fortemente rinnovato per accreditarsi come appuntamento centrale per tutto ciò che rappresenta il mondo del libro in Italia.



"Ancora di più ci piace che la Toscana sia protagonista al Lingotto in un anno in cui più che in passato si sottolinea il ruolo della cultura per superare chiusure, pregiudizi, razzismi. Non è un caso, certo, che il logo che proponiamo è un muro abbattuto dalla forza dei libri. Nei giorni del Salone la Toscana sarà più di un semplice stand, sarà un luogo di ospitalità, incontro, confronto. Insieme agli editori, agli autori, ai bibliotecari e ai lettori toscani saremo presenti con i nostri progetti e le nostre esperienze. Sono convinto che quanto vi proponiamo costituirà una bella sorpresa per tutti e un sicuro punto di riferimento per quanti con me condividono questa convinzione: un paese che non legge è un paese che chiude gli occhi sul presente e non guarda al futuro" ha detto il Presidente Enrico Rossi.



"Per la nostra amministrazione e per il nostro territorio è un'occasione straordinaria, di confronto di buone pratiche, scambio e dialogo culturale in un contesto nazionale ed internazionale. Il Salone ci offre l'opportunità di allestire uno spazio molto grande in cui potremo narrare la cultura toscana, in primo piano legata ai libri e all'editoria, con una varietà di testi prodotti in Toscana o che si richiamano alla nostra regione, con ampio spazio alle biblioteche pubbliche, agli editori grandi e piccoli, ai festival culturali e ai progetti letterari. Ci sarà spazio per le biblioteche che si spostano e sanno andare oltre le proprie mura, aperte o itineranti che siano, per i musei che sanno fare squadra ed aprirsi alle comunità dove operano e per i gruppi di lettura, un'esperienza per veleggiare oltre la lettura solitaria.

La Toscana porta a Torino anche altre forme di cultura, legate sia alla ricchezza del passato, sia al presente. Non potranno mancare ad esempio l'antica e rinata via Francigena che l'attraversa da nord a sud, la Memoria, Pistoia Capitale, le esperienze di accoglienza ed un'attenzione particolare agli interessi dei giovani con l'arte contemporanea, il teatro di ricerca e la musica. In un paese di pochi lettori abbiamo ritenuto importante cogliere occasioni, come questa del Salone di Torino, per avvicinare al mondo dei libri e dell'editoria un pubblico sempre più ampio ed in particolare le giovani generazioni, anche attraverso la contaminazione dei diversi linguaggi del contemporaneo. "La cultura vola oltre i confini" è il tema e filo conduttore del cartellone di iniziative del padiglione della Regione Toscana, in sintonia con il titolo del Salone 2017, "Oltre il confine". Chi vorrà visitare il padiglione toscano varcherà una sorta di soglia nata dall'abbattimento di un muro attraverso la cultura, perché solo con l'educazione e la diffusione democratica della cultura si può sperare di abbattere i pregiudizi, di superare i confini, fisici e culturali, che purtroppo oggi sono presenti e ancora ritornano" dichiara Monica Barni Vicepresidente della Regione Toscana