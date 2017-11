Sabato 25 Novembre Pugilato dilettantistico all’Anchetta

​Alle porte di Firenze la manifestazione che prevede otto match in programma

Sabato 25 Novembre - a partire dalle ore 16.30 - al Centro Sportivo Anchetta, in via Aretina n. 42 al Girone, nel comune di Fiesole, si terrà una manifestazione di pugilato dilettantistico. La Kermesse è organizzata dalle tre società sportive: Accademia Pugilistica Fiorentina, Boxe Valdisieve e Boxe Mugello, e vedrà la partecipazione degli atleti toscani e dei pugili piemontesi. Previsti 8 match in programma.

Per i pugili delle tre società organizzatrici, saliranno sul ring, Diani Raoul e Bogonos Dragos - campioni regionali esordienti - Benucci Paolo, Pinco Jamil, Osmeni Rendon, Prezioso Giovanni e Romero Oruam, quest’ultimo atleta Elite, il cui match chiuderà il pomeriggio pugilistico.

Di seguito il programma completo:

Salziani Boxe Calenzano VS Lekaj Klajdi Boxe Montecatini

Bogonos Dragos Boxe Mugello VS Gaio Riccardo Boxe Piemonte

Diani Raoul APF VS Bernardeschi Tiziano Boxe Pontedera

Benucci Paolo VS Evangelista Boxe Calenzano

Pinco Jamil Boxe Valdiseive VS Mosca Fernando Boxe Montecatini

Osmeni Rendon Boxe Valdiseive VS Mugnai Emanule Boxe Calenzano

Prezioso Giovanni APF VS Zeneli Endrit Boxe Piemonte

Romero Oruam Boxe Valdiseive VS Ruffo Giovanni Sport Forma Larciano

Prezzi dei biglietti: 10 euro interi 5 ridotti

Ufficio stampa Accademia Pugilistica Fiorentina