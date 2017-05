Rodolfo Marma all'Accademia delle Arti del Disegno

Un maestro della pittura del '900 a Firenze

Martedì 6 giugno (alle ore 18), l'Accademia delle Arti del Disegno presenta la mostra “Istantanea ed Eterna – Firenze negli acquerelli di Rodolfo Marma” a cura di Gabriella Gentilini. Organizzazione a cura di Firenzeart Gallery per un vernissage a ingresso libero alla Saletta degli Accademici , in Via Orsanmichele, 2. L’esposizione sarà visitabile dal 6 giugno al 30 giugno 2017 con orari dal lunedì al venerdì ore 10-12,30; lunedì 10-12,30 e 14,30-17

Scrive Gabriella Gentilini nel catalogo della mostra: “Accanto alla più frequentata tecnica a olio, Rodolfo Marma nella sua vastissima produzione, ha riservato un posto d'onore all'acquerello, gli ha affidato l'espressione dei palpiti più segreti e immediati che la sua amata città gli ha impresso nel cuore. […] E non si è fermato a ritrarne soltanto i luoghi più frequentati, le piazze e i monumenti più conosciuti, ma ha perlustrato tutte le strade adiacenti, i vicoli e i chiassi, quelli nella cui denominazione ci sta un capitolo di storia, componendo così una sorta di mappatura illustrata, un documento prezioso da lasciare in eredità ai posteri.